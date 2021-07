Les Celtics n'ont pas le temps. Boston a participé à deux trades cette nuit, impliquant aussi Atlanta, Dallas et Sacramento.

Avec Brad Stevens comme nouveau président, les Boston Celtics allaient forcément être parmi les plus actifs sur le marché. Au lendemain de la Draft 2021, l'ancien head coach de l'équipe a fait chauffer son téléphone. Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski d'ESPN ont relayé vendredi plusieurs moves impliquant les C's.

Pour faire au plus concis, voilà ce que donnent les deux transactions de la nuit.

Un trade à trois équipes :

Boston récupère Kris Dunn , Bruno Fernando et le 2e tour 2023 des Hawks

, le 2e tour 2023 des Hawks Atlanta récupère Delon Wright

Sacramento récupère Tristan Thompson

Un trade à deux équipes :

Boston récupère Josh Richardson , qui a activé sa player option, en provenance de Dallas

, qui a activé sa player option, en provenance de Dallas Dallas récupère une contrepartie encore inconnue

Cette deuxième transaction laisse supposer que les Mavs cherchent à faire un gros coup pendant la free agency. En tradant Josh Richardson et en renonçant à leurs droits sur les free agents Tim Hardaway Jr et Willie Cauley-Stein, les Mavs s'offriraient 34 millions de dollars de marge de manoeuvre sur le marché. Selon Marc Stein, la cible de Dallas n'est autre que Kyle Lowry, le meneur des Toronto Raptors.

Les choses n'ont pas fini de bouger autour de ces équipes-là.

