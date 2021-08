Cameron Payne récompensé par les Suns, JaVale McGee arrive

Les Phoenix Suns avaient une priorité : retenir Chris Paul. Et la franchise de l'Arizona a donc atteint cet objectif. Dans le même temps, le finaliste malheureux des dernières Finales NBA a aussi retenu un autre joueur important : Cameron Payne.

D'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, l'ancien des Chicago Bulls a trouvé un accord à 19 millions de dollars sur 3 ans avec les Suns. Un deal mérité pour le joueur de 26 ans, qui a réussi à se relancer sous les ordres de l'entraîneur Monty Williams.

