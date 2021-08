Nicolas Batum prolonge le plaisir aux Clippers pour deux ans !

Nicolas Batum a joué la carte de la fidélité. Débarqué aux Los Angeles Clippers l'an dernier, l'ailier a réussi à retrouver un excellent niveau avec les Californiens. Au terme de cette saison, l'international français se retrouvait logiquement très courtisé.

On le disait notamment dans le viseur des Golden State Warriors, qui l'avaient déjà contacté après son buy-out la saison dernière, mais aussi des Indiana Pacers et du Miami Heat. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ancien des Charlotte Hornets a décidé de rester aux Clippers pour les deux prochaines années. Une seconde saison en "player option".

Free agent Nicolas Batum has agreed to a two-year deal to return to the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

Encensé par tout le monde chez les Clippers

Pour le moment, il n'y a eu aucun détail sur cet accord. Mais il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle pour les deux parties. Tout au long de cet exercice 2020-2021, le Tricolore a démontré son importance dans le collectif des Clippers. Au-delà de ses statistiques, Batum a été l'un des joueurs les plus utilisés par Tyronn Lue tout au long de la saison. Ses coéquipiers et le staff californien n'ont eu de cesse de louer son professionnalisme et son intelligence de jeu.

Il était donc important pour cette équipe de le conserver. De son côté, Nicolas Batum n'avait probablement aucune raison de partir. Heureux à Los Angeles, autant sur le plan personnel que sportif, il a ainsi fait le choix de la continuité. A lui de poursuivre sur sa lancée en Californie après avoir rappelé que le placard doré dans lequel il s'est retrouvé en Caroline du Nord était indigne du niveau de basket qu'il avait encore en lui.

Nicolas Batum s’exprime sur sa saison… en envoyant une petite pique subtile à ses haters