Nicolas Batum s’exprime sur sa saison… en envoyant une petite pique subtile à ses haters

Nicolas Batum termine les playoffs avec le meilleur différentiel de la NBA : +135. Une statistique qui témoigne de son impact positif sur les Los Angeles Clippers et qui illustre parfaitement son renouveau cette saison. Après quelques saisons délicates, l’ailier français est revenu en force au sein d’une franchise ambitieuse. Un journaliste lui a demandé si ses performances l’ont surpris.

"Yeah. Kind of because when you start listening to all the noise, you say maybe I'm done for sure and you come back and play this way. I was kind of surprised like, 'Oh, maybe I'm not that bad actually. I'm not done.'"

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) July 1, 2021