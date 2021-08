George Hill, une recrue supplémentaire pour les champions

Le titre à peine célébré, les Milwaukee Bucks repartent déjà en mission. Ou du moins leurs dirigeants, à qui revient la tâche de renforcer l’équipe afin de s’assurer qu’elle puisse se maintenir au sommet de la hiérarchie. Parce que pendant ce temps, les différents concurrents de Giannis Antetokounmpo et sa bande mettent le paquet pour devenir calife à la place du calife. Malgré une marge de manœuvre limitée, la franchise du Wisconsin a misé sur quelques soldats comme George Hill.

Le meneur de 35 ans s’est engagé pour deux saisons et 8 millions de dollars, comme l’annonce Shams Charania.

Sources: 13-year NBA vet George Hill has cleared free agency waivers and now will sign a two-year, $8M deal with Milwaukee. https://t.co/BEJG1llOea — Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2021

Le vétéran connaît bien la maison puisqu’il disputé un peu plus de 100 matches sous la tunique des Bucks entre 2018 et 2020. Il avait ensuite été envoyé au Thunder dans le cadre de l’arrivée de Jrue Holiday à Milwaukee lors de la dernière intersaison. George Hill sera justement son back-up la saison prochaine. Une option a priori plus fiable que Jeff Teague, qui faisait le nombre sans vraiment avoir d’impact sur le terrain.

Les Bucks ont aussi recruté Semi Ojeleye et Rodney Hood pour peaufiner leur effectif.

Free agency : Tous les moves et signatures en direct