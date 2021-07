Ben Simmons, les Warriors ont aussi rejeté une offre démesurée des 76ers

Daryl Morey vit-il dans un autre monde ? Le patron des Philadelphia Sixers discute avec plusieurs franchises concernant un trade de Ben Simmons. Sauf que l'ancien dirigeant des Houston Rockets ne se montre visiblement absolument pas réaliste.

Alors que le monde entier sait que les 76ers veulent se débarrasser de l'Australien, visiblement dès ce soir, Morey continue de fixer un prix démesuré pour le jeune talent de 25 ans. Ces derniers jours, les Toronto Raptors, les San Antonio Spurs et les Cleveland Cavaliers ont ainsi été refroidis par les demandes démentielles de Philadelphie.

Et le feuilleton se poursuit ! D'après les informations du journaliste du Philadelphia Inquirer Keith Pompey, les Sixers ont eu des discussions avec les Golden State Warriors pour le natif de Melborne.

Pour céder Michael Jordan Simmons, les 76ers ont simplement demandé : James Wiseman, Andrew Wiggins, les picks #7 et #14 de la Draft NBA 2021, puis deux futurs choix de Draft au premier tour.

Bien évidemment, les Dubs ont rapidement dit non. Et il n'y a aucune chance pour les Sixers d'obtenir une telle contre-partie. On peut se demander si Morey veut vraiment se séparer de Ben Simmons... Dans tous les cas, en NBA, la stratégie des 76ers fait beaucoup parler et on parle même "d'offres totalement farfelues".

