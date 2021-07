On sait que les Sixers étudient les possibilités de trade pour Ben Simmons, mais avec des exigences pour le moment jugées déraisonnables par les courtisans de l'Australien. Philadelphie va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin dans les prochaines heures.

Selon Jason Dumas de Bleacher Report, le front office des Sixers espère VRAIMENT trader Simmons cette nuit, en marge de la Draft. Il faut donc se préparer à voir le meneur changer de crémerie dans les heures qui viennent. Jusqu'à présent, Philadelphie réclamait, notamment à Toronto et San Antonio, un package sacrément chargé à base de multiples futurs premiers tours de Draft et d'un joueur encore assez jeune.

LIVE-Draft 2021 : toutes les rumeurs de trades et infos

Les difficultés de Ben Simmons en playoffs ont fait baisser sa cote et si les Sixers espèrent réellement s'en séparer et récuper des assets, il faudra revoir tout cela à la baisse. Cela dit, Simmons est All-Star, membre d'une All-Defensive Team et encore suffisamment jeune (25 ans) pour progresser et corriger les lacunes qui l'handicapent lourdement dans les moments-clés.

Soit les Sixers ont trouvé un interlocuteur prêt à répondre favorablement à leur gourmandise, soit ils se sont fait une raison. Mais en tout cas, Ben Simmons vit probablement ses dernières heures dans la peau d'un joueur de Philly.

Cette saison, Simmons tournait à 14.3 points, 7.2 rebonds et 6.9 passes de moyenne avec les Sixers pour sa 4e saison en NBA. Le n°1 de la Draft 2016 a été All-Star trois saisons de suite entre 2019 et 2021.

Mock Draft 2021 : notre 1er tour définitif