La NBA Draft 2021, c'est cette nuit ! A quelques heures du jour le plus important de la vie de ceux qui composeront la NBA dans les prochaines années, on vous fait suivre en direct toutes les rumeurs et les informations liées à cette Draft, qui débutera autour de 2h du matin à Brooklyn.

Vous pouvez aussi retrouver notre Mock Draft 2021, pour consulter nos prévisions pour le 1er tour, ainsi que le profil des 5 incontournables de cette cuvée.

---

17h35 : On sait que les Sixers étudient les possibilités de trade pour Ben Simmons, mais avec des exigences pour le moment jugées déraisonnables par les courtisans de l'Australien. Philadelphie va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin dans les prochaines heures. Selon Jason Dumas de Bleacher Report, le front office des Sixers espère VRAIMENT trader Simmons cette nuit, en marge de la Draft. Il faut donc se préparer à voir le meneur changer de crémerie dans les heures qui viennent.

17h32 : Selon Steve Popper de Newsday, les New York Knicks discuteraient avec Orlando pour récupérer Terrence Ross. Le profil de l'arrière du Magic plairait beaucoup à Tom Thibodeau. Reste à voir contre quoi Ross pourrait débarquer à New York. Un pick ? Les Knicks ont les choix 19, 21, 32 et 58 dans cette Draft 2021, donc il y a de quoi faire.

17h11 : Tommy Sheppard, le General Manager des Washington Wizards, a laissé entendre que les jeunes talents de la franchise étaient tout à fait susceptibles d'être tradés autour de la Draft. Il n'a pas cité de noms, mais il n'est pas compliqué de les deviner : Rui Hachimura, Deni Avdija et Daniel Gafford.

16h49 : Si Jonathan Kuminga est disponible lorsque les Warriors seront on the clock, avec le 7e pick, ils se rueront a priori sur Jonathan Kuminga. Selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, il est possible que le jeune joueur de la team Ignite, en G-League, glisse suffisamment par rapport aux prédictions initiales (top 5).

16h23 : Précision de Shams Charania sur le cash en question. Les Sixers ont déboursé 2 millions de dollars pour s'offrir ce pick n°53. Ce sera la mise minimum à table cette nuit pour s'offrir un pick, a priori.

16h02 : Trade ! Bon, ce n'est pas un move majeur, mais on commence déjà à faire des ajustements à droite et à gauche. Les Pelicans ont envoyé le 53e pick de cette Draft 2021 vers Philadelphie. Dans le sens inverse, c'est Jean-Michel Cash Considerations qui atterrit aux Pelicans.

13h11 : Que va faire Orlando avec le pick n°8 ? Le Magic a déjà le pick n°4 et prendra vraisemblablement le meilleur joueur disponible à leurs yeux à la sortie du top 3. Pour le pick 8, Jonathan Wassermann de Bleacher Report, les Floridiens aiment beaucoup Ziaire Williams de Stanford (11e aux Hornets dans notre Mock Draft).

10h50 : Avec la Draft qui s'approche, les Lakers se montrent de plus en plus insistants sur le dossier Buddy Hield. Et d'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Californiens sont prêts à réaliser un effort avec un meilleur package : le #22 pick, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope.

9h17 : Les Knicks ont les choix 19, 21, 32 et 58 cette année. Selon Chad Ford d'ESPN, il essaieraient de "grimper de manière agressive" pour avoir une chance de drafter Chris Duarte, le shooteur senior d'Oregon. Dans notre Mock Draft, Duarte part en #17 à New Orleans.

Mock Draft 2021 : notre 1er tour définitif à J-1

Ben Simmons et SGA sur le marché

8h40 : Les Sixers sont censés jauger le marché pour Ben Simmons en marge de cette Draft 2021. Selon le journaliste Kevin O'Connor, les Spurs ont discuté pour récupérer l'Australien. Les demandes de Philadelphie ? 4 choix au premier tour, 3 choix échangeables et un jeune joueur. Bien évidemment, les Texans ont rapidement stoppé les négociations et Philadelphie aura du mal à monter un deal harden-esque autour de son meneur à la confiance en berne.

7h35 : Qui dit Draft sur les prochaines années, dit forcément Oklahoma City Thunder. Le grand gourou du pick Sam Presti en possède une palanquée et il s'active forcément ces dernières heures pour l'agrandir ou utiliser les picks en question pour récupérer des joueurs. Les fans risquent d'être contrariés, mais Presti serait à l'écoute pour Shai Gilgeous-Alexander.

D'après Jake Fischer de Bleacher Report, SGA ne serait plus intouchable et un package XXL pourrait l'éloigner d'un Thunder en reconstruction. Matt Babcock de basketballnews assure lui que le Thunder l'a même proposé aux Detroit Pistons, avec le #6 pick de la Draft, pour récupérer le #1 pick. En vain.