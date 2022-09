Ben Simmons tord le cou à une fausse rumeur sur le groupe chat des Nets

Le cas Ben Simmons a beaucoup fait parler ces derniers mois. Et face au silence de l'Australien, plusieurs folles rumeurs ont circulé sur son comportement. Après l'élimination des Brooklyn Nets en Playoffs contre les Boston Celtics (0-4), il s'est dit que le jeune talent, invité à jouer par ses partenaires le Game 4, avait quitté le groupe chat sans même répondre.

Si plusieurs sources fiables avaient démenti ce bruit de couloir, le natif de Melbourne a également pris la parole à ce sujet. Et autant le dire tout de suite, l'ancien joueur des Philadelphia Sixers a été très surpris par une telle histoire.

"C'est vraiment ce que je déteste sur Internet. Des gens qui inventent simplement des choses, et ça va vraiment trop loin. Mais non, je n'ai pas quitté le moindre groupe chat... Pour être honnête, j'ai envoyé un message à Patty Mills à ce sujet.

Pour lui demander : 'Yo, est-ce que j'ai vraiment quitter un groupe chat ?'. J'étais vraiment confus. Puis il m'a répondu : 'Frère, personne n'a rien dit dans ce groupe chat depuis genre un mois. Il n'y a même pas eu un message dans ce groupe chat quand nous étions en Playoffs'", a raconté Ben Simmons pour le podcast The Old Man and The Three.