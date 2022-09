Ben Simmons a broyé du noir et n’a pas eu le soutien de ses coéquipiers

Ben Simmons est revenu sur les problèmes de santé mentale qu'il a rencontrés lors de sa dernière saison avec Philadelphie et après la série fatidique contre Atlanta. Dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, le nouveau meneur des Brooklyn Nets a clairement mis en cause ses anciens partenaires et les dirigeants de la franchise.

"J'avais des difficultés sur le plan mental, comme beaucoup de gens. J'en suis arrivé à un point, après la série contre Atlanta, où ça me pesait énormément et où les gens qui sont censés être des soutiens pour toi ne le sont pas. Putain, je n'avais d'énergie pour quoi que ce soit. Je broyais du noir. Il a fallu que j'identifie le problème parce que c'était mental et non physique. M'occuper de ça a été un premier pas important, j'ai recherché de l'aide et suis parvenu là où j'en suis aujourd'hui. Désormais, je suis à l'aise avec le fait de parler de ça. C'était vraiment une période noire. Le plus dur, c'est que tout est public, putain. Tout le monde traverse ses propres épreuves, mais moi je n'ai pas eu le soutien de mes coéquipiers ou de qui que ce soit d'autre dans l'équipe".

Doc Rivers est clairement dans le viseur de Ben Simmons, qui révèle avoir expliqué à son ancien coach qu'il n'était mentalement pas prêt à s'entraîner au début du training camp, mais que celui-ci l'y a contraint et s'en est directement pris à lui après une minute de séance.

Simmons a aussi expliqué que l'argent n'a jamais été sa priorité dans cette histoire et qu'il était initialement prêt à renoncer à l'intégralité de son salaire s'il le fallait. Il a également démenti le fait qu'il ait refusé la visite d'une délégation de Sixers, staff et joueurs compris, pour venir le voir à Los Angeles au début de sa mise à l'écart volontaire.

