Ben Simmons revient sur l’action qui l’a tué aux yeux des fans des Sixers

L'épisode du podcast de JJ Redick avec Ben Simmons est sorti et ce dernier a enfin pu revenir sur quelques passages importants de la saga qui l'a opposé aux Sixers. L'un d'entre eux concerne ce fameux lay-up refusé dans le game 7 de la série contre Atlanta, qui a contribué à retourner le public contre lui. Il l'a évoqué avec son ancien coéquipier, en reconnaissant ses torts sans justifier le traitement reçu dans la foulée.

Pour rappel, il restait plus de 3 minutes et les Sixers n'étaient menés que de deux points lorsque Ben Simmons a opté pour une passe vers Matisse Thybulle plutôt que pour un dunk.

"Sur le moment, j'ai pivoté en supposant que Trae Young allait venir vers moi plus rapidement et à pleine intensité. J'ai vu Matisse Thybulle. Il est athlétique, il est capable d'aller dunker ça. Je pensais qu'il allait faire ça, sans me rendre compte de l'espace qu'il y avait ou non.

C'est arrivé très vite et tu as peu de temps pour lire l'action. En playoffs, tu dois prendre les bonnes décisions la majorité du temps. Après ça, je me suis dit : 'OK, on doit aller réussir une autre action'. Je n'ai pas réalisé que tout le monde allait poster l'action et en parler. Je ne me suis pas dit que c'était un truc si gros que ça.

Quand j'ai pivoté, je n'ai vu qu'un maillot. Je ne savais pas que c'était Trae. Mais quand on ralentit l'image, putain, ça a l'air catastrophique (rires) ! Quand je regarde l'action aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû dunker ce truc, putain. Ce n'est pas ce qui s'est passé et j'arrivais à vivre avec ça et le fait que tout le monde voudrait me tuer à cause de ça.

Est-ce que les gens ont envie de faire de l'analyse vidéo avec moi ? Je peux disséquer tout le match si vous voulez, mais ce n'est pas réaliste. Il faut le dire aussi : putain, je devais garder le meilleur joueur de l'autre équipe pendant tout le match".