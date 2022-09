Ben Simmons ne déteste pas Philadelphie, même si les fans sont relous

Ben Simmons était l'invité de JJ Redick pour son podcast de rentrée ces derniers jours. En attendant que l'épisode entier ne sorte, un extrait montre le nouveau meneur des Brooklyn Nets évoquer son attachement à Philadelphie malgré la manière désastreuse dont les choses se sont terminées entre les fans et lui. Non, il ne déteste pas Philly, loin de là, même s'il a souhaité à tout prix quitter la franchise, au point de ne pas se rendre disponible pour jouer pendant presque un an.

J'accorde de l'importance au temps que j'ai passé à Philadelphie. J'ai pu grandir et apprendre là-bas. J'y ai des amis pour la vie et mon frère y vit toujours. Les gens pensent sans doute que je déteste Philly..."

Philadelphie est clairement une ville de sport et l'expérience de jouer là-bas a été globalement incroyable. J'ai passé de superbes moments. Les fans sont incroyables. J'ai toujours un appartement là-bas, donc j'ai la sensation d'être encore un peu de Philly. C'est unique là-bas. Et je le vois maintenant que je suis à Brooklyn, c'est très différent.

On espère que Ben Simmons évoquera en détails ce qui l'a amené à prendre une décision aussi radicale, mais aussi ce qu'il pense pouvoir accomplir avec les Nets où il sera très attendu cette saison. Le premier déplacement de Brooklyn à Philadelphie est programmé pour le 22 novembre...

Here’s @BenSimmons25 on his relationship with the city of Philadelphia.

Full episode with @jj_redick and @talter drops tomorrow morning on all platforms. pic.twitter.com/VAuxKbYNYu

— TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) September 21, 2022