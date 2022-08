Le 22 novembre, Ben Simmons doit se préparer à l’enfer

On ne sait pas encore très bien à quoi ressemblera le roster des Brooklyn Nets cette saison. Kevin Durant et Kyrie Irving sont toujours là, malgré leurs requêtes respectives d'être transférés. Ben Simmons aussi, lui qui n'a pas encore pu porter le maillot de la franchise depuis son trade en cours de saison dernière en provenance de Philadelphie. Sauf surprise ou nouvelle blessure, ce sera le cas dès le premier match de la saison, quel que soit le visage du groupe coaché par Steve Nash.

Dans l'optique de ce retour après une saison blanche, Ben Simmons a forcément jeté un coup d'oeil au calendrier, tout du moins aux dates déjà dévoilées par la ligue ou par les insiders. Le 22 novembre, l'Australien sait qu'il va vivre une soirée très particulière. Les Nets se déplacent à Philadelphie pour y affronter les Sixers sur le parquet du Wells Fargo Center. Ce sera la première fois que Simmons, qui a passé les quatre premières saisons de sa carrière dans la "ville de l'amour fraternel", y retournera.

L'ancien n°1 de Draft n'est pas fou. Il sait très bien qu'il ne sera pas accueilli à bras ouverts et que les fans lui prévoient déjà un comeback salé. C'est en partie, aussi, parce que toute la communauté basket - et pas que - de Philadelphie lui a tourné le dos et l'a traité de tous les noms, que Ben Simmons a demandé son trade. Le meneur de 26 ans n'était pas prêt à reconquérir le public, lui qui se faisait même tancer à la télévision par des présentateurs météo ou de simples citoyens interrogés dans la rue.

S'il veut redevenir un joueur de premier plan et un All-Star incontournable, Simmons doit se faire violence. La soirée sera dure et il va entendre parler du pays, lui que les fans des Sixers considéreront à jamais comme un lâcheur. Il aura eu quelques semaines pour retrouver son niveau et la forme physique qui ont fait de lui un joueur dont le seul point faible notable était l'absence de shoot. Séduire ceux des Nets, qui ont bien besoin de réconfort, sera sa nouvelle mission.

Ben Simmons’ official return to Philadelphia will be on Nov. 22, per @ScoopB pic.twitter.com/dMETgPju6h — Sixerdaily 🏀 (@sixerdaily) August 17, 2022

Ben Simmons n'a pas snobé KD et les Nets en Playoffs