Ben Simmons n’a pas snobé KD et les Nets en Playoffs…

Après une année blanche, le mystère autour de Ben Simmons engendre de nombreux fantasmes. Encore mardi, le jeune talent des Brooklyn Nets a fait l'objet d'une rumeur un peu folle : invité à jouer le Game 4 contre les Boston Celtics en Playoffs par ses partenaires dans un groupchat, l'Australien aurait quitté la conversation sans même répondre.

Un comportement qui serait également à l'origine de l'agacement de Kevin Durant. Sauf qu'il s'agit d'une histoire totalement fausse ! Alors que l'ancien joueur des Philadelphia Sixers s'est moqué de cette rumeur sur les réseaux sociaux, le journaliste de The Athletic Shams Charania l'a totalement démenti.

"La seule chose que je vais dire à ce sujet : ce n'est jamais arrivé. Et je vais donner un peu d'amour à Ben Simmons : on me dit qu'il fait de plus en plus de choses sur le terrain, qu'il a l'air bien et que les Nets ont d'énormes attentes avec lui la saison prochaine.

Il sera potentiellement disponible pour le début du training camp. En tout cas, c'était une histoire incroyable, mais ce n'est jamais arrivé", a désamorcé Charania.