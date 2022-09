Ben Simmons veut tirer à 3 points cette saison, il s’y entraîne déjà

Il y a quelques jours, lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Ben Simmons s'était vu demander par son ancien coéquipier s'il allait prendre des tirs à 3 points cette saison avec Brooklyn. Avec la manière semi-humoristique avec laquelle Simmons a répondu à la question, pas facile de savoir ce qu'il en était vraiment.

"Je dois en prendre plus. Combien ? Cinq par match ? Non, je vais en prendre 20. Et même si KD est ouvert, je les prendrai (rires)".

Les entraînements ont débuté à Brooklyn et il semblerait bien que Ben Simmons envisage la possibilité de prendre des tirs cette saison. On ne sait pas combien. On ne sait pas à quel pourcentage. Mais on risque de le voir. La preuve en images.

Ben Simmons shooting 3s at practice. pic.twitter.com/uK3G2RSsPA — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) September 27, 2022

Les fans des Nets se contenteraient sans doute simplement de voir l'ancien joueur de Philadelphie ne pas refuser des positions ouvertes, qu'elles soient près du cercle, à mi-distance ou à 3 points.

Cela lui évitera d'être directement la cible des critiques, même si Brooklyn l'a recruté pour être un créateur et un défenseur, pas un sniper.

