Bientôt un nombre de matches minimum pour prétendre à un trophée

Les négociations autour du prochain CBA vont bon train. La question du load management est centrale et les positions des deux parties se rapprochent.

Les discussions entre le syndicat des joueurs et le board de la NBA se poursuivent dans l'espoir d'un accord pour un nouveau CBA (Collective Bargaining Agreement). D'après Shams Charania de The Athletic, un nouveau point de règlement parmi de nombreux autres est sur le point d'être validé. Il concerne les trophées individuels et les critères requis pour y être éligible.

Cela touche évidemment à la question du load management et des joueurs dont la santé est ménagée, sans que cela n'ait vraiment d'impact sur leurs prétentions aux trophées ou aux All-NBA teams de fin de saison. Le nombre de matches minimum n'a pas encore été dévoilé, mais il y en aura un que l'on peut estimer autour des 60, à l'image de celui requis pour la course au titre de meilleur scoreur.

CJ McCollum et Chris Paul, présents à la réunion qui s'est tenue ces derniers jours, ont accueilli positivement la proposition de la ligue, en insistant sur le fait que les joueurs n'étaient pas nécessairement responsables de ces mises au repos brutales et que les franchises devaient aussi assumer leurs responsabilités.

Point par point, les positions sont en train de se rapprocher sur la plupart des sujets importants, notamment l'âge limite pour entrer en NBA, le levier d'action des franchises face aux demandes de trade intempestives de joueurs phares et sous contrat longue durée, etc...

Le syndicat et la NBA ont jusqu'au 31 mars pour se mettre d'accord sur un nouveau NBA, repousser à nouveau cette deadline ou sortir purement et simplement du CBA actuel pour entamer des négociations sur un nouveau projet.

