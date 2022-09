Lockout en NBA : l’âge des draftés et la santé mentale en discussion

Alors que le CBA actuel pourrait prendre fin en décembre prochain (en cas de levée de l'option de la part de l'une des deux parties), des discussions ont déjà lieu entre le syndicat des joueurs et les propriétaires de franchises en NBA. D'après Shams Charania de The Athletic, quelques points de négociations ont fuité et sont au coeur des dernières réunions, afin d'éviter un lockout.

En pole, le retour du passage direct du lycée vers la NBA et l'âge minimum d'éligibilité à la Draft. Le syndicat aimerait le faire passer de 19 à 18 ans à partir de la Draft 2024, pour modifier le nouvel amendement entré en vigueur en 2005. Autre point central, la volonté des joueurs que les problèmes de santé mentale qu'ils pourraient invoquer soient traités de manière équivalente à des blessures physiques.

On imagine que les problèmes rencontrés autour du cas Ben Simmons ont pesé dans cette volonté de mettre cette question au premier plan. Sont également évoquées d'éventuelles modifications autour d'une luxury tax plus punitive, mais également l'application plus stricte d'un code de conduite pour les fans après les nombreuses incivilités rencontrées ces derniers mois.

Pour l'heure, l'optimisme semble plutôt de mise pour éviter la même situation qu'en 2011, lorsque les deux parties n'avaient pu s'entendre. La saison avait alors débuté une centaine de jours plus tard, en décembre.

