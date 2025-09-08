Bilal Coulibaly : êtes-vous inquiet pour son futur en NBA ?

Derrière cette question alarmiste, se cache un constat qui l’est un peu moins : lors des quatre derniers matches, Bilal Coulibaly a semblé en perte de confiance et n’a en tout cas pas pesé. Là où ce n’est pas alarmiste en soi, c’est que l’on parle de seulement 4 matches et d’un joueur de 21 ans qui a d’immenses qualités.
Mais j’ai vu passer pas mal de questions sur les réseaux et je les comprends. D’abord un tweet très intéressant, qui lui ne fait pas part d’inquiétude concernant son futur, mais qui retranscrit parfaitement le constat que l’on a tous pu faire :
Bilal Coulibaly 🇫🇷 avant le match contre Israël (7 matchs avec la prépa) :
9.4 points
3.9 rebonds
1.0 steal
60% au tir, 45% à 3-points
Bilal Coulibaly 🇫🇷 depuis le match contre Israël (4 matchs) :
3.3 points
3.8 rebonds
27% au tir, 17% à 3-points
Perte totale de confiance pic.twitter.com/VfNd3f55PV
— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) September 7, 2025
Dans le CQFR du jour, Antoine notait aussi les problèmes rencontrés par le joueur des Wizards, sur ce match :
« Un garçon comme Bilal Coulibaly, il est intéressant, il y a du potentiel mais c'est pas encore exploité pour l'instant. Justement, le bagage technique, il va falloir l'apporter. Il y a les qualités athlétiques et la taille, la volonté et la défense - et ce n’est pas du tout une attaque envers Bilal - qui font que tu te dis "OK, ça il y a un joueur NBA potentiellement intéressant". Là dans ce match, il existe pas Bilal". Il joue 20 minutes, il met zéro points et je sais pas combien de tirs il prend, peut-être deux (trois en fait), tu vois. Il existe pas dans le match, Bilal, en attaque. »
Encore une fois, ce n’est qu’un échantillon e quelques matches, pour un joueur jeune. Mais je vois fleurir des inquiétudes un peu partout que je peux comprendre. Même le compte fan WizardsFrance émettait des doutes après l'élimination des Bleus.
Premier degré première fois que jsuis un peu inquiet pour l’avenir de Bilal en NBA …
— On va bientôt changer de nom! (@WizardsFrance) September 7, 2025
Hier soir, justement, je disais rapidement à Antoine et Shaï que j’espérais que Bilal Coulibaly ne serait pas une version grande de Frank Ntilikina ou de certains meneurs français talentueux qui n’ont pas réussi à rester en NBA.
Bien évidemment, ce n’est pas le même profil ni le même poste. Mais comme Frank, il est réputé pour sa défense, comme lui il est pétri de qualité et est potentiellement un magnifique joueur. Mais lui aussi, et comme d’autres 1 qui ont quitté la ligue, il semble avoir du mal à rester confiant en son tir ; il n’arrive pas à rester impactant offensivement quand son adresse longue distance n’est pas là ; il ne semble pas avoir une grosse propension à forcer les choses (pas de forcer les tirs, mais juste se faire violence pour trouver des solutions quand ça ne lui sourit pas).
Encore une fois, je ne parle que de cet Euro. Et j’espère que ça ne traduit pas une nature plus globale. Il reste un jeune joueur au potentiel énorme. Et aussi injuste cela-soit-il pour Frank Ntilikina, Killian Hayes et consorts, il a lui l’avantage d’être très long et d’avoir un physique qui poussera les équipes NBA à être plus clémentes. Et à faire preuve de plus de patience. Mais jusqu’à quand ? Car, en NBA, au bout d’un moment, si on n’a pas l’impact attendu, la patience a ses limites et le temps de jeu peut vite disparaître.
Comme me le faisait remarquer Antoine, le step franchi offensivement entre son année 1 et son année 2 plaide en sa faveur. Et il est probablement beaucoup plus simple d’afficher et de continuer à développer de la confiance dans une franchise qui ne joue pas (encore ?) le haut du tableau que dans une sélection qui vise un dernier carré en FIBA et à qui il manque beaucoup de joueurs majeurs.
A titre personnel, je ne suis pas vraiment inquiet pour lui pour le moment, le talent est là. Et il a tout pour être plus consistant à longue distance et trouver de l’alternance dans son jeu offensif. Mais il faudra suivre tout cela avec attention et voir comment il se comporte quand ça ne lui sourit pas. Quitte à forcer un peu sa nature.
Et vous, êtes-vous inquiets pour le futur en NBA de Bilal Coulibaly ?
Un fiasco ou des promesses, comment vivez-vous l’élimination des Bleus ?
L'inquiétude pour ma part a été confirmé par son euro mais elle existait déjà pendant sa saison NBA.
Je suis loin d'être définitif sur le sujet. Il est tellement jeune qu'il peut encore énormément progresser. Il n'empêche que je ne suis pas aussi serein qu'en novembre dernier.
On va vite passer sur le shoot. Sur le mi-distance comme de loin, c'est mauvais. 28% à 3 points quand le défenseur est à trois mètres et ne fait même pas l'effort de close out... Ça, sur de la répétition gestuelle, on peut tout de même espérer une amélioration. Si il ne sera jamais un shooteur, il peut monter à 35% avec le temps.
J'ai beaucoup regardé les Wizards cette saison pour Bilal et Alex et contrairement à Antoine et toi, j'ai été déçu par sa progression. Je le voyais passer un step supplémentaire qui n'est jamais venu. On lui a donné beaucoup la balle en main cette année pour le tester à Washington. Le résultat est pas terrible du tout. Il a du mal à atteindre le cercle en drive et se stoppe dans le traffic dès que ça se resserre occasionnant des balles perdues ou des tirs alléluia. Au niveau de la lecture, pourtant, il est loin d'être mauvais, il voit régulièrement la passe à faire quand l'aide arrive mais n'a pas la justesse technique pour la délivrer dans de bonnes conditions et créer le décalage.
Quand le drive est déjà compliqué en nba, on a bien vu ce que ça donnait en FIBA...
Enfin, alors qu'il a les qualités pour être inarrêtable sur cut, je le trouve beaucoup moins instinctif qu'un Risacher sur ces phases de jeu. À sa décharge, il est pas aidé par le guard play de Washington et peut-être qu'à force de pas voir le ballon quand il coupe, il a décidé de moins le faire.
Il reste un défenseur de haut niveau on ball. Il s'oublie très rarement sur les aides. Et sa longueur en fait un poison pour le porteur de balle adverse.
Si j'ai été heureux de le voir plus responsabiliser cette année, j'ai aussi été déçu (peut-être que mes attentes étaient trop hautes) par son manque de progression en cours de saison.
Il a prouvé qu'il pouvait jouer en NBA. Maintenant il a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir y faire une longue carrière.