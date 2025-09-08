Bilal Coulibaly : êtes-vous inquiet pour son futur en NBA ?

Derrière cette question alarmiste, se cache un constat qui l’est un peu moins : lors des quatre derniers matches, Bilal Coulibaly a semblé en perte de confiance et n’a en tout cas pas pesé. Là où ce n’est pas alarmiste en soi, c’est que l’on parle de seulement 4 matches et d’un joueur de 21 ans qui a d’immenses qualités.

Mais j’ai vu passer pas mal de questions sur les réseaux et je les comprends. D’abord un tweet très intéressant, qui lui ne fait pas part d’inquiétude concernant son futur, mais qui retranscrit parfaitement le constat que l’on a tous pu faire :

Bilal Coulibaly 🇫🇷 avant le match contre Israël (7 matchs avec la prépa) : 9.4 points

3.9 rebonds

1.0 steal

60% au tir, 45% à 3-points Bilal Coulibaly 🇫🇷 depuis le match contre Israël (4 matchs) : 3.3 points

3.8 rebonds

27% au tir, 17% à 3-points Perte totale de confiance pic.twitter.com/VfNd3f55PV — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) September 7, 2025

Dans le CQFR du jour, Antoine notait aussi les problèmes rencontrés par le joueur des Wizards, sur ce match :

« Un garçon comme Bilal Coulibaly, il est intéressant, il y a du potentiel mais c'est pas encore exploité pour l'instant. Justement, le bagage technique, il va falloir l'apporter. Il y a les qualités athlétiques et la taille, la volonté et la défense - et ce n’est pas du tout une attaque envers Bilal - qui font que tu te dis "OK, ça il y a un joueur NBA potentiellement intéressant". Là dans ce match, il existe pas Bilal". Il joue 20 minutes, il met zéro points et je sais pas combien de tirs il prend, peut-être deux (trois en fait), tu vois. Il existe pas dans le match, Bilal, en attaque. »

Encore une fois, ce n’est qu’un échantillon e quelques matches, pour un joueur jeune. Mais je vois fleurir des inquiétudes un peu partout que je peux comprendre. Même le compte fan WizardsFrance émettait des doutes après l'élimination des Bleus.

Premier degré première fois que jsuis un peu inquiet pour l’avenir de Bilal en NBA … — On va bientôt changer de nom! (@WizardsFrance) September 7, 2025

Hier soir, justement, je disais rapidement à Antoine et Shaï que j’espérais que Bilal Coulibaly ne serait pas une version grande de Frank Ntilikina ou de certains meneurs français talentueux qui n’ont pas réussi à rester en NBA.

Bien évidemment, ce n’est pas le même profil ni le même poste. Mais comme Frank, il est réputé pour sa défense, comme lui il est pétri de qualité et est potentiellement un magnifique joueur. Mais lui aussi, et comme d’autres 1 qui ont quitté la ligue, il semble avoir du mal à rester confiant en son tir ; il n’arrive pas à rester impactant offensivement quand son adresse longue distance n’est pas là ; il ne semble pas avoir une grosse propension à forcer les choses (pas de forcer les tirs, mais juste se faire violence pour trouver des solutions quand ça ne lui sourit pas).

Encore une fois, je ne parle que de cet Euro. Et j’espère que ça ne traduit pas une nature plus globale. Il reste un jeune joueur au potentiel énorme. Et aussi injuste cela-soit-il pour Frank Ntilikina, Killian Hayes et consorts, il a lui l’avantage d’être très long et d’avoir un physique qui poussera les équipes NBA à être plus clémentes. Et à faire preuve de plus de patience. Mais jusqu’à quand ? Car, en NBA, au bout d’un moment, si on n’a pas l’impact attendu, la patience a ses limites et le temps de jeu peut vite disparaître.

Comme me le faisait remarquer Antoine, le step franchi offensivement entre son année 1 et son année 2 plaide en sa faveur. Et il est probablement beaucoup plus simple d’afficher et de continuer à développer de la confiance dans une franchise qui ne joue pas (encore ?) le haut du tableau que dans une sélection qui vise un dernier carré en FIBA et à qui il manque beaucoup de joueurs majeurs.

A titre personnel, je ne suis pas vraiment inquiet pour lui pour le moment, le talent est là. Et il a tout pour être plus consistant à longue distance et trouver de l’alternance dans son jeu offensif. Mais il faudra suivre tout cela avec attention et voir comment il se comporte quand ça ne lui sourit pas. Quitte à forcer un peu sa nature.

Et vous, êtes-vous inquiets pour le futur en NBA de Bilal Coulibaly ?

Un fiasco ou des promesses, comment vivez-vous l’élimination des Bleus ?