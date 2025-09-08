Un fiasco ou des promesses, comment vivez-vous l’élimination des Bleus ?

Tout le monde était préparé à ce que l'équipe de France soit trop juste pour décrocher une médaille dans cet Eurobasket 2025. Avec un nouveau coach, une palanquée d'absents et un groupe rajeuni et inexpérimenté sur les compétitions internationales, les Bleus s'avançaient en outsiders, avec comme mission principale de montrer des choses et semer quelques graines intéressantes pour l'avenir proche.
On était, à vrai dire, prêts à accepter une élimination contre la Serbie ou l'Allemagne, les deux grands favoris. Eventuellement la Slovénie et la Grèce, limitées collectivement mais portées par deux superstars. A la limite par l'Espagne, en transition également, à cause du sempiternel avantage psychologique de la Roja sur nous. Mais sans doute pas par une équipe théoriquement moins talentueuse. Le sentiment est du coup un peu mitigé pour ma part, moins de 24 heures après la défaite en huitièmes de finale contre la Géorgie.
Les promesses, on les a vues :
- un coup de frais en termes de coaching et de volonté de laisser leur chance à de nouveaux profils, à de nouveaux joueurs
- des séquences et des associations excitantes, autour de Zaccharie Risacher et Alex Sarr par exemple
- un mental intéressant pour battre des équipes compliquées, que ce soit en préparation ou lors du 1er tour
Mais il est difficile de ne pas ressentir un peu de frustration, quand on voit ce qu'ont montré les Bleus dans leurs meilleurs moments, mais aussi de quelle manière le tableau semblait s'être ouvert après la défaite de la Serbie contre la Finlande.
D'autres "grands" sont tombés. Ce n'est donc pas un fiasco à proprement parler, même si certaines individualités ont un peu déçu ou n'ont pas totalement saisi leur chance. C'est dans tous les cas une belle occasion manquée d'offrir un peu plus d'expérience encore à ce groupe, avant qu'il ne soit sous sa meilleure version.
Et vous, vous ressentez quoi après cette élimination ?
Mais ,prenons l'exemple de l'Espagne qui dans le foot comme dans le basket ont dominé pendant une décennie avec des "magiciens" ou en tt cas une bonne partie des effectifs.
En France dès le plus jeune age on nous demande des profils athlétiques ... rien à faire du petit qui manie superbement la balle, qui fait des passes magiques et avec une adresse de fou , car il est sous les critères physiques ou pcq ses parents ne sont pas gds !!!!
Je pense que notre Fédé devrait laisser la porte ouverte au profil avec des très gros QI basket ... qui dans cette équipe a un vrai gros QI basket ? Des mecs comme Bogdanovic, Sloukas, De Colo, ... Heurtel est le genre de meneur qui peut te péter une zone par ses tirs, ses passes , sa gestion du tempo ....
Cette équipe est jeune et elle a payé chère son manque d'expérience Ok mais comment attaquer une zone sans shooters et sans QI basket ???? Perso en tant que technicien je sais pas ....
J'espère sincèrement que nos hauts techniciens remettront en cause leurs critères après cet été de disette ... mais j'y crois pas un instant
- Coulibaly, Maledon et Cordinier ont été catastrophiques. Dans le cas de Bilal, je suis vraiment déçu car je le voyais passer un pallier. C'est peut-être le joueur NBA le plus transparent de tout l'euro.
- Le coaching Kumbaya façon Steve Kerr de la dynastie Warriors montre ses limites. On s'est fait outcoacher par Israel et par la Géorgie.
- On ne sait pas attaquer une zone, et c'est un problème systémique qu'on retrouve aussi dans les catégories jeunes.
- C'est très très tendre. Ces dernières années on réussit quand on joue notre basket de racailles (pour citer Cordinnier) ou avec du coeur et des co****** (pour citer Gobert). Là, c'était aussi doux qu'un nuage de lait.
- On confond agressivité et précipitation. Les problèmes de fautes, les shoots trop tôt ou hors rythme, ça tue tout possible momentum.
Comme quoi, tout n'était pas la faute de Vincent Collet !
Bref, il faut laisser le temps, Fauthoux et nos jeunes ont bien entendu droits à d'autres chances et on aime notre EDF jusqu'à la mort, mais soyons honnêtes : ce résultat est indigne de notre équipe.
Pareil pour Jean Aimé Toupane, il a rien à faire à la tête de l'équipe de France féminine.
Tous ces coachs sont des employés de la fédé qui obéissent bien aux ordres leurs supérieurs, ils sont pas là pour leurs quelques compétences intrinsèques.
Je m'explique: - l'équipe de France ne sait pas attaquer une zone (cf la défaite contre Israël). Peut-être qu'il faut anticiper et bosser ça a l'entrainement, non??
- Quand tu shootes à 6/36 à 3 points, faut sûrement changer de plan d'attaque...
- peu ou pas de mouvement sans ballon de la part des joueurs, pareil ça se bosse à l'entrainement;
- peu ou pas de système clair en attaque --> entrainement.
- trop de temps morts pris trop tard, on laisse l'équipe adverse revenir, ou nous passer devant. On devait casser le rythme bien avant!!
En fait, j'en veux beaucoup au sélectionneur qui m'a semblé bien vert pour ce genre de compétition.
Fauthoux va devoir sérieusement se remettre en question car selon moi il est l'un des principaux coupables de l'élimination de l'EDF.
Après, c'est vrai que les joueurs ont leur part de responsabilité: on est soi-disant plus athlétiques, plus versatiles, plus physiques, mais on n'est incapable de passer l'épaule et d'attaquer le panier! Manque d'envie???