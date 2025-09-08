Un fiasco ou des promesses, comment vivez-vous l’élimination des Bleus ?

Tout le monde était préparé à ce que l'équipe de France soit trop juste pour décrocher une médaille dans cet Eurobasket 2025. Avec un nouveau coach, une palanquée d'absents et un groupe rajeuni et inexpérimenté sur les compétitions internationales, les Bleus s'avançaient en outsiders, avec comme mission principale de montrer des choses et semer quelques graines intéressantes pour l'avenir proche.

On était, à vrai dire, prêts à accepter une élimination contre la Serbie ou l'Allemagne, les deux grands favoris. Eventuellement la Slovénie et la Grèce, limitées collectivement mais portées par deux superstars. A la limite par l'Espagne, en transition également, à cause du sempiternel avantage psychologique de la Roja sur nous. Mais sans doute pas par une équipe théoriquement moins talentueuse. Le sentiment est du coup un peu mitigé pour ma part, moins de 24 heures après la défaite en huitièmes de finale contre la Géorgie.

Les promesses, on les a vues :

un coup de frais en termes de coaching et de volonté de laisser leur chance à de nouveaux profils, à de nouveaux joueurs

des séquences et des associations excitantes, autour de Zaccharie Risacher et Alex Sarr par exemple

un mental intéressant pour battre des équipes compliquées, que ce soit en préparation ou lors du 1er tour

Mais il est difficile de ne pas ressentir un peu de frustration, quand on voit ce qu'ont montré les Bleus dans leurs meilleurs moments, mais aussi de quelle manière le tableau semblait s'être ouvert après la défaite de la Serbie contre la Finlande.

D'autres "grands" sont tombés. Ce n'est donc pas un fiasco à proprement parler, même si certaines individualités ont un peu déçu ou n'ont pas totalement saisi leur chance. C'est dans tous les cas une belle occasion manquée d'offrir un peu plus d'expérience encore à ce groupe, avant qu'il ne soit sous sa meilleure version.

Et vous, vous ressentez quoi après cette élimination ?