Nico Harrison ne peut pas manger tranquillement en ville…

Je suis le premier à avoir été atterré par la décision de trader Luka Doncic, mais ça ne me viendrait pas à l'idée, si je croisais Nico Harrison dans un restaurant, de faire mine de lui serrer la main pour l'insulter. Certains n'ont pas cette retenue-là parmi les fans des Dallas Mavericks. L'un d'entre eux a été filmé en train de saluer - dans un premier temps - le patron sportif des Mavs, puis de lui lancer : "We all still fucking hate you", ce qui se passe de traduction...