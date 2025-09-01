Nico Harrison ne peut pas manger tranquillement en ville…

Je suis le premier à avoir été atterré par la décision de trader Luka Doncic, mais ça ne me viendrait pas à l'idée, si je croisais Nico Harrison dans un restaurant, de faire mine de lui serrer la main pour l'insulter. Certains n'ont pas cette retenue-là parmi les fans des Dallas Mavericks. L'un d'entre eux a été filmé en train de saluer - dans un premier temps - le patron sportif des Mavs, puis de lui lancer : "We all still fucking hate you", ce qui se passe de traduction...
Fan greets Nico Harrison at a restaurant and reminds him that everyone still hates him
Le mec a prémédité son geste ! Pitoyable !
Après, moi aussi je l’ai insulté Nico Harrison mais je l’ai fait dans ma tête et si je le croise, je le calcule pas !!
NB : bon en vrai, c’est surtout lui qui me calculera pas !