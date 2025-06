Jrue Holiday : le prix demandé par les Boston Celtics pour un trade

Les Boston Celtics vont profiter de la blessure de Jayson Tatum pour faire des changements significatifs dans leur roster. Avec un franchise player out, ça ne leur sert strictement à rien de dépenser une fortune en salaires et pénalités/taxes. Et Jrue Holiday est un candidat sérieux pour un départ.

Pour rappel, s’ils ne bougent pas cet été, leur masse salariale la saison prochaine sera d’environ 223 millions de dollars. Largement au-dessus de la second apron prévue, ils vont devoir réduire la masse salariale pour ne pas débourser environ 250 millions (ça varie selon les sources) en pénalité.

Trader Jrue Holiday permettrait aux Celtics de faire un petit pas vers le salary cap (estimé à 154 millions pour la saison prochaine). Et surtout de passer sous la terrible second apron (207,8 millions l’an prochain), voire de la first (195,9 millions).

Boston ne compte en revanche pas brader son meneur. Matt Moore d’Hardwood Paroxysm croit savoir le prix demandé : un premier tour de draft.

Auteur de 11,1 pts, 4,3 rbds et 3,9 pds cette saison, Jrue Holiday a surtout été essentiel des deux côtés du terrain depuis son arrivée à Beantown. Bien qu'il aura 35 ans dans quelques jours, il peut encore apporter beaucoup à une équipe jouant le titre ou voulant développer des jeunes. Mais il ne devrait pas le faire avec l’uniforme des Celtics sur le dos la saison prochaine.