Jaylen Brown sur le marché, un grand ménage aux Celtics ?

Les Boston Celtics vont devoir effectuer des changements majeurs dans leur roster cet été. Et, hormis Jayson Tatum, blessé, aucune star n’est à l’abri. Pas même Jaylen Brown.

Suite à sa blessure au tendon d’Achille, Jayson Tatum devrait manquer toute la saison prochaine. Ou presque. En tout cas suffisamment pour que les Celtics en l’état soit une bonne équipe, mais pas suffisamment armée pour viser le titre. Or ce roster va coûter cher, très cher aux proprios. C’est donc probablement le meilleur moment pour dégraisser la masse salariale et faire des moves pour le futur.

Alors que Boston avait la 3e masse salariale cette année (environ 195 millions de dollars), ils sont partis pour avoir la plus grosse la saison prochaine. 223 millions de dollars. Soit largement au-dessus du salary cap (154M), du seuil de la luxury tax (187M), du 1st apron (195M) et même du 2nd apron (207).

Selon Bobby Marks, c’est donc 263 millions de dollars de pénalité que la franchise devra payer la saison prochaine si le roster ne bouge pas. Environ 500 millions, donc, pour une saison sans son meilleur joueur, scoreur, rebondeur et passeur.

Brad Stevens va donc avoir pas mal de taff cet été. Et, selon Sports Illustrated, des joueurs très importants seront amenés à bouger cet été :

« Des joueurs comme Jrue Holiday et Kristaps Porzingis vont être sur le marché des transferts, avec Derrick White et Jaylen Brown également disponibles pour un trade dans le but de réorganiser le roster et acquérir des assets supplémentaires. »

Jrue Holiday touchera 32 millions la saison prochaine et a encore trois ans de contrat (avec une player option à 37 millions en 2027-28 qu’il aurait tort de ne pas activer). Kristaps Porzingis dispose encore d’un an, à 30 millions. Derrick White a lui encore quatre ans de contrat : 28M, 30M, 32M, et une player option à quasi 35M.

Ce sont forcément des candidats sérieux pour un transfert. Jrue Holiday attire déjà les convoitises. Le Bleacher Report a même imaginé un trade concernant uniquement Holiday qui pourrait économiser 230 millions (en les faisant repasser sous les tax apron) aux Boston Celtics.

Un deal compliqué et il faudra probablement que les C’s se séparent de deux joueurs majeurs au moins pour économiser autant d’argent.

Ou alors il leur faudra trader Jaylen Brown, qui, aussi fort soit-il, n’est donc pas intouchable selon Sports Illustrated. Il reste en effet à celui-ci quatre ans de contrat, qui l’emmèneront de 53 millions la saison prochaine à 65 millions en 2028-29 !

Rien n’est donc impossible. Et si Brown venait à bouger, ça irait dans le sens de Shams Charania qui annonce l’intersaison la plus folle de tous les temps.