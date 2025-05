Les Clippers intéressés par Jrue Holiday ?

Les Boston Celtics vont sans doute devoir dégraisser leur masse salariale pendant l’été. Jrue Holiday, avec ses trois ans de contrat restants à plus de 32 millions la saison, fait figure de candidat à un transfert. Selon la presse du Massachusetts, les Los Angeles Clippers pourraient manifester un intérêt sur le dossier. Et ça a du sens. La franchise californienne a échoué au premier tour des playoffs (battue par les Denver Nuggets en sept manches) et elle veut rester compétitive.

Holiday est un vétéran expérimenté qui a déjà décroché deux titres NBA. Il semblé moins tranchant cette saison, la faute aussi à des pépins de santé, mais il reste une valeur sûre des deux côtés du terrain. Il faut tout de même souligner qu’il fêtera ses 35 ans d’ici quelques jours et que les Clippers sont déjà portés essentiellement par des stars âgées comme James Harden ou Kawhi Leonard.

Si jamais les dirigeants de L.A. voulaient vraiment faire ce deal, ils pourraient éventuellement proposer un mix de joueurs de devoir comme Bogdan Bogdanovic, Drew Eubanks et/ou Kris Dunn, etc. Histoire d’aider les Celtics à faire des économies tout en leur envoyant des joueurs de qualité en échange.