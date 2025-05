Pascal Siakam a eu le sentiment que les New York Knicks ont surpassé les Indiana Pacers en intensité dans le Game 5. Battue 111-94 au Madison Square Garden, son équipe a été dominée dans l’intensité, selon lui.

« Ils ont joué plus dur que nous, je pense. Les balles qui traînent, les rebonds, nous devons être capables de gagner cette bataille. »

Ce qui a donné lieu à un échange tendu avec un journaliste en conférence de presse. Ce dernier a en effet réagi à l’analyse du Camerounais.

« Comment est-ce possible de ne pas se battre suffisamment dans un match ? », a-t-il demandé, alors que le joueur n’a pas dit exactement cela (« se battre suffisamment »).

Et Pascal Siakam n’a visiblement pas trop apprécié :

« De quoi tu parles ? Ils ont joué plus dur que nous. C’est comme ça. Nous avons joué dur, ils ont joué plus dur. Où veux-tu en venir ? Je ne comprends pas. »

Le journaliste a essayé de préciser son propos. L’échange continue :

« C’est ce qui arrive dans ce sport. C’est le basket. Ça va, gars ? (…) Je t’ai répondu. Que veux-tu que je te dise d’autres ? »

« Et si toi, tu me disais ? Vas-y, continue. (…) Qui est ce mec ? C’est quoi ton nom, gars ? »

Pour info, le journaliste en questions est Gregg Doyel, qui s’était « illustré » l’an dernier en étant plus que bizarre acec Caitlin Clark :

For anyone wondering, the reporter was Gregg Doyel, the same dude who creeped out Caitlin Clark last year. pic.twitter.com/L1e8XJsCNu

— WG (@NvictusManeo) May 30, 2025