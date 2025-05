Les Knicks sont toujours en vie et ne finiront pas à 0-3 à domicile dans cette finale de la Conférence Est. New York a nettement dominé Indiana (111-94) et revient à 3-2 dans la série, avec maintenant pour objectif d'aller gagner sur le parquet des Pacers pour prolonger la série.

Deux jours après avoir pris le bouillon défensivement - notamment 43 points dans le 1er quart-temps - contre une équipe d'Indiana survoltée, les joueurs de Tom Thibodeau ont resserré la vis en ne concédant que 45 points sur l'ensemble de la première mi-temps et en limitant leurs adversaires à 40%. Freiner le champ d'action de Tyrese Haliburton (8 pts à 2/7) était indispensable et les Knicks y sont parvenus avec brio.

Dans le même temps, le tandem Jalen Brunson (32 pts à 12/18) - Karl-Anthony Towns (24 pts, 13 rbds malgré un genou touché) s'est montré à son avantage et a posé beaucoup trop de problèmes aux Pacers, incapables cette fois de renverser la vapeur. Dos au mur, les New Yorkais ont montré une ténacité et une confiance dans leurs moyens qu'ils devront ressortir pour continuer de rêver à une participation aux Finales NBA.

JALEN BRUNSON SHINES in GAME 5 ✨ 🌟 32 PTS

🌟 5 REB

🌟 5 AST

🌟 4 3PM KNICKS FORCE GAME 6 in INDY! pic.twitter.com/2T0DJQFQfs — NBA (@NBA) May 30, 2025

Indiana, pour sa part, a vu la plupart de ses individualités passer à côté de leur match ou être bien trop discrètes, à l'exception de Bennedict Mathurin, auteur de 23 points en sortie de banc. Les hommes de Rick Carlisle ont fini avec leur plus faible total de points des playoffs (94).

"On n'a pas joué comme on avait besoin de le faire. On a perdu la bataille du rebond, celle des pertes de balle et on n'a pas bien shooté. C'est de leur fait, il faut leur donner beaucoup de crédit. On va devoir faire mieux", a reconnu le coach des Pacers.

Pendant ce temps-là, le Thunder peut se frotter les mains. Son futur adversaire, quel qu'il soit, aura un match de plus minimum dans les pattes avant les Finales NBA.