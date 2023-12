Bilal Coulibaly détrousse Joel Embiid : “Montrer que je n’avais pas peur”

Les Washington Wizards n'ont pas pu éviter la défaite contre Philadelphie cette nuit, mais ils se sont plutôt bien battus. A commencer par Bilal Coulibaly, comme très souvent intéressant en sortie de banc de par son activité. Deux actions ont marqué les esprits concernant le rookie français :

BILAL COULIBALY WITH THE DUNK ON PAUL REED 😳 pic.twitter.com/Vls4oqSmqt

.@Bilaal_6 with the steal and the slam 👀 pic.twitter.com/utI649QYLz

— Washington Wizards (@WashWizards) December 7, 2023