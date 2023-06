Bilal Coulibaly de plus en plus coté, deux Français dans le top-10 à la draft ?

Pour Victor Wembanyama, il n’y a déjà plus de suspense. Le jeune prodige français s’efforce de ne pas trop citer le nom de sa future franchise, même si la planète basket sait déjà qu’il sera choisi en premier par les San Antonio Spurs. En revanche, pour Bilal Coulibaly, son coéquipier aux Mets, il reste une semaine à attendre avant de découvrir où il débutera sa carrière outre-Atlantique. Et sa cote ne finit plus de grimper !

Selon Marc Stein, le jeune arrière de 18 ans pourrait même atterrir dans le top-10. Il confie que le Utah Jazz, titulaire du neuvième choix, s’intéressait particulièrement au profil du natif de Saint-Cloud. Kevin O’Connor, spécialiste de la draft, l’a aussi fait monter dans sa mock draft en le replaçant donc du quinzième au neuvième rang.

Bilal Coulibaly a reçu une invitation pour la « Green room » et il sera donc présent devant la scène en compagnie de ses proches. Il est fortement susceptible d’être drafté au premier tour. Surtout qu’il est donc de plus en plus suivi par les franchises. Ça s’explique en partie par le fait de jouer avec Wembanyama, ça offre de l’exposition, mais il n’est justement pas facile de se démarquer au côté d’un prospect aussi attendu que son partenaire à Boulogne-Levallois.

Il s’est distingué avec ses qualités athlétiques et en se montrant très précieux lors du run des Mets jusqu’en finale de la Betclic Elite, alors que les principaux prospects US ne jouent plus depuis des mois. Bilal Coulibaly a par exemple marqué 16 points lors du Match 4 décisif gagné contre l’ASVEL en demi-finale et il a été intéressant lors des trois rencontres avec l’AS Monaco.

Victor Wembanyama : Bilal Coulibaly “mérite d’être dans le top 5” de la draft NBA

Le Jazz dispose de trois choix au premier tour : le 9e, le 16e et le 28e.