« À présent, tout le monde sait qu’il mérite d’être dans le top 10. Mais pas assez de gens réalisent qu’il mérite d’être dans le top 5 », a écrit Victor Wembanyama, ce dimanche, sur Twitter. Alors que la cote de son coéquipier Bilal Coulibaly ne cesse de grimper, le prodige français a tenu à en rajouter une couche. À l’approche de la draft NBA, le groupe vit bien à Boulogne-Levallois.

By now, everyone knows he deserves to be top 10. But not enough realize he deserves to be top 5 🤫 https://t.co/xmBexcuQgc

— Wemby (@vicw_32) June 4, 2023