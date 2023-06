La décision de Bilal Coulibaly de se présenter à la draft, annoncée au mois d’avril, avait tout d’une prise de risque au premier abord. Annoncé dans le Top 10 de la cuvée 2024, le fait de rejoindre la NBA dès 2023 devait logiquement le pénaliser dans son placement. Il se pourrait finalement que son nom soit annoncé très tôt, et qu’il en ait déjà la garantie.

Jonathan Wasserman, spécialiste de la draft et du scouting pour le Bleacher Report, dit avoir entendu parler d’une promesse. « J’ai entendu des rumeurs comme quoi Bilal Coulibaly a une promesse à la loterie, avant le pick 14 », a-t-il expliqué ce jeudi, en composant sa Mock Draft.

Jonathan Wasserman, spécialiste draft pour @BR_NBA : « J’ai entendu des rumeurs comme quoi Bilal Coulibaly a une promesse à la loterie, avant le pick 14. » pic.twitter.com/zlKHvv4yXl — Benjamin Moubeche (@BenjaminMoubech) June 1, 2023

Les gagnants et les perdants de la loterie

Né le 26 juillet 2004, il sera l’un des plus jeunes joueurs sélectionnés cette année, à 18 ans. Son profil de diamant brut semble séduire la ligue nord-américaine, qui a passé la saison à le voir grandir dans l’ombre de Victor Wembanyama. Doté d’un excellent profil physique et athlétique, on lui prête un grand potentiel et ses dernières performances en date ne font qu’augmenter sa cote.

Lors de son dernier match, en demi-finales de Betclic Élite face à l’Asvel, l’ailier a notamment inscrit 15 points (5/8 aux tirs) et 5 rebonds. Sa nette progression, alors qu’il n’était même pas dans le groupe professionnel au début de l’exercice, pourrait lui valoir une belle place le 23 juin prochain.

Victor Wembanyama veut « battre Team USA en finale des JO à Paris »