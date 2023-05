Victor Wembanyama veut « battre Team USA en finale des JO à Paris »

Le moment de dire aurevoir à la France approche pour Victor Wembanyama. Pour l’instant, il est encore un joueur de Boulogne-Levallois, équipe francilienne toujours en course pour finir sacrée en Betclic Elite. Il a même un quart de finales à négocier contre Cholet ce jeudi soir (Les Mets mènent 1-0). Mais ce n’est plus qu’une question de semaines avant que le prodige soit officiellement drafté en première position par les San Antonio Spurs. Plus qu’une question de semaines avant qu’il traverse l’Atlantique et commence sa nouvelle vie aux Etats-Unis.

Mais son attachement à son pays natal est très fort et il ne veut pas juste briller en NBA. Il espère aussi décrocher des titres avec l’équipe de France. Le jeune homme a confié lors d’une discussion avec notre confrère Pascal Giberné qu’il rêvait d’un premier titre avec les Bleus en 2024. « Tu sais, les Jeux seront à Paris. Ce serait le moment parfait pour gagner avec l’équipe nationale. Mon objectif, c’est de battre Team USA en finale. »

Les tricolores seront armés, avec Victor Wembanyama mais aussi plusieurs joueurs références en NBA et en Europe. Et peut-être, qui sait, Joel Embiid. En attendant, l’EDF aura une autre mission, dès la fin de l’été, avec la Coupe du Monde qui s’annonce passionnante.

Victor Wembanyama reçoit son MVP puis domine en playoffs