Bilal Coulibaly pense aux Jeux Olympiques et il a raison

Bilal Coulibaly est l'un des joueurs français les plus prometteurs et on pourrait bien le retrouver aux Jeux Olympiques l'été prochain.

Bilal Coulibaly s'apprête à faire ses débuts en pré-saison avec les Washington Wizards cette semaine. On a évidemment hâte de voir ce que sera capable de faire le jeune Français en NBA cette saison. Et si tout se passe bien, pourquoi ne pas l'imaginer en candidat à une place pour les Jeux Olympiques l'été prochain ? Interrogé par le Parisien à ce sujet, Coulibaly n'a pas caché qu'il avait suivi la Coupe du monde ratée des Bleus en Indonésie et que cela lui avait donné des idées.

"Je n’ai raté aucun match… Je suis déçu mais c’est compliqué pour moi d’en parler. Je n’étais pas sur place pour savoir ce qu’il s’est passé. Il y a sans doute des raisons… Je vais laisser les intéressés s’exprimer. Bien sûr que j'ai envie de participer aux Jeux Olympiques. C’est un objectif important et il l’est encore plus depuis cette Coupe du monde. Il faut que je réalise une belle saison, mais j’y crois. On est toujours en contact avec Vincent, il m’avait envoyé un gentil message après la Draft."

Bilal Coulibaly présente l'avantage, outre son talent et son énorme potentiel défensif notamment, de bien connaître le sélectionneur Vincent Collet, confirmé à son poste ce mardi. Collet a coaché Coulibaly aux Mets la saison dernière et l'a aidé à passer un cap et à être un lottery pick en NBA. Dans l'optique de redistribuer un peu les cartes, tout en préparant l'avenir, retenir l'ailier de 19 ans est une idée intéressante, d'autant qu'il a développé une connexion technique et relationnelle importante avec Victor Wembanyama. Et comme on l'a compris ces dernières semaines, l'intérieur des San Antonio Spurs va clairement être au coeur du projet.

