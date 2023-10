Collet et Toupane confirmés, Johannès de retour pour les Jeux Olympiques

La Fédération française de basketball organisait ce mardi un point presse pour évoquer les échéances à venir, notamment les Jeux Olympiques 2024 à Paris, et les leçons à tirer de l'échec retentissant des garçons au Mondial 2023.

Parmi les informations les plus importantes, bien qu'elles ne soient pas très surprenantes, Jean-Pierre Siutat a confirmé Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane, les deux sélectionneurs nationaux, à leur poste pour ce rendez-vous en terre française. Si changement il doit y avoir, ce sera au terme du tournoi olympique.

Point chaud du moment et qui avait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois : la participation de Marine Johannès aux JO. Céline Dumerc, la General Manager des Bleues, a indiqué que la joueuse de l'ASVEL et New York avait donné son accord pour être présente dès le 6 juin 2024, date à laquelle les Françaises débuteront leur préparation. Avec la règle de la priorisation, il était de toute façon peu probable que la virtuose tricolore aille en WNBA la saison prochaine.

Cela dit, pas sûr que la situation soit totalement détendue entre Johannès et le front office tricolore, puisque Céline Dumerc a répété qu'elle n'avait "aucune raison d'aller signer son contrat au moment de la préparation pour l'Eurobasket cette année"... Plus étonnant encore, cette déclaration de la légendaire meneuse des Bleues : "Au sujet de Marine qu’on ne félicite pas sur les réseaux… Est-ce qu’à chaque fois qu’une joueuse met 14 pts dans une ligue on a la félicite? Non".

A noter aussi que pour le moment, les joueurs évoluant en Russie ne sont toujours pas autorisés à participer à des compétitions officielles avec les Bleus, ce qui met un terme aux rumeurs d'un retour de Thomas Heurtel en équipe de France.

Conférence de presse des Équipes de France de basket suite aux échecs de cet été. « On doit se poser de vraies questions sur la préparation des EDF, et sur la constitution du staff du groupe masculin » dit Jean-Pierre Siutat. #nbaextra #teamfrancebasket pic.twitter.com/I1m8GcFM0m — Remi Reverchon (@SoFrenchProd) October 10, 2023

