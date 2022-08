Bill Russell est une légende. Pas seulement parce qu'il est le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA. Ou parce qu'il a combattu les violences policières, le racisme généralisé et le Klu Klux Klan durant sa carrière. Mais aussi parce qu'il était capable d'être désarmant de naturel durant la cérémonie des NBA Awards. En 2018, le mythique Russell, disparu dimanche dernier à l'âge de 88 ans, avait offert un moment fugace mais terriblement drôle aux téléspectateurs, même si c'était involontaire.

Honoré par Charles Barkley, sur scène au moment de remettre un trophée, l'icône des Boston Celtics avait adressé un joli doigt d'honneur à "Chuck" pendant que la caméra était braquée sur lui.

Bill Russell s'était ensuite fendu d'un joli tweet avec capture d'écran pour "s'excuser".

Sorry everyone, I forgot it was live TV & I can’t help myself whenever I see Charles it just is pure instinct. @NBAonTNT @NBA #birdman #NBAAwards pic.twitter.com/0zQLvWhuKi

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 26 juin 2018