Lorqu'un monument comme Bill Russell quitte cette terre, cela a forcément un impact gigantesque sur les autres légendes de la ligue, mais aussi sur les voix importantes de la ligue et du pays. Voici ce qu'ont déclaré quelques unes d'entre elles après avoir appris la nouvelle de la disparition de l'ancien pivot des Boston Celtics, dimanche, à l'âge de 88 ans.

Michael Jordan

"Bill Russell était un pionnier. En tant que joueur, que champion, que premier coach noir en NBA et qu'activiste. Il a pavé le chemin et créé un exemple pour tous les joueurs noirs qui sont arrivés dans la ligue après lui, moi inclus. Le monde a perdu une légende. J'adresse mes condoléances à sa famille. Qu'il repose en paix".

Kareem Abdul-Jabbar

"Bill Russell était la quintessence du big man. Pas parce qu'il était grand de taille, mais parce qu'il était grand de coeur. Au basket, il nous a montré comment jouer avec grâce et passion. Dans la vie, il nous a montré comment vivre avec compassion et joie. Il était mon ami. Mon mentor. Mon modèle. Repose en paix, mon ami".

Magic Johnson

"J'ai le coeur brisé en apprenant le décès du plus grand gagnant que le basket a jamais vu, d'une légende, d'un membre du Hall of Fame, d'un mentor et de mon ami depuis plus de 30 ans, Bill Russell. Bill était mon idole. Je l'admirais sur et en dehors du terrain. Son succès sur le terrain était indéniable. Il était dominant avec ses 11 titres de champion NBA. En dehors, Bill Russell a montré la voie à des gars comme moi.

Il était l'un des premiers athlètes à se mettre en avant dans le combat pour la justice sociale, l'équité, l'égalité et les droits civiques. C'est pour cela que je l'admirais et l'aimais autant. Au cours de notre amitié, il me rappelait toujours que je devais essayer d'améliorer les choses pour la communauté noire. Il était humble, c'était un gentil géant et un homme très intelligent qui utilisait sa plateforme pour lutter en faveur des Afro-Américains.

Depuis le jour de notre rencontre, il n'a eu de cesse de me conseiller et il n'a jamais manqué l'occasion de me dire à quel point il était fier de moi. Je n'oublierai jamais son rire tonitruant, son sens de l'humour et son amour pour le basket. C'est une perte gigantesque pour le monde du basket".

Charles Barkley

"La mort de Bill Russell n'est pas juste une perte pour la NBA. C'est une perte pour le monde. Quand tes actions sont alignées sur tes mots, tu es un grand homme, pas juste un grand joueur de basket. Le mot héros est galvaudé, mais aujourd'hui, il est parfait. Repose en paix, grand homme".

Gregg Popovich

"L'héritage de Bill Russell vivra à jamais. Il était une force, un athlète et un humain remarquable. Son sourire et la manière dont il vous approchait étaient magnétiques. Ses 11 titres de champion confirment qu'il était le gagnant ultime, mais ses accomplissements les plus importants sont liés à son combat incessant pour les droits civiques et le changement social pendant six décennies. Il a vraiment fait du monde un meilleur endroit".

Bill Russell est mort, la NBA pleure une légende sans égale

Isiah Thomas

"Repose en paix, légende. Tu as été tout ce que l'on a tous toujours rêvé d'être. Ton esprit de vainqueur vivra à tout jamais, mon ami".

Paul Pierce

"Merci d'avoir été un pionnier et d'avoir créé un exemple. Merci pour tes mots de sagesse et pour ton rire incroyable. Je pourrais parler toute la journée de ce que tu représentais pour moi. C'est un jour très triste pour la famille NBA. Tu nous manqueras toujours".

Barack Obama

"Aujourd'hui, nous avons perdu un géant. Bill Russell était grand par la taille, mais son héritage en tant que joueur et qu'homme s'élève encore bien au-delà. Peut-être plus que quiconque, Bill savait ce qu'il en coûtait de gagner et d'être un meneur d'hommes. Sur le terrain, c'était le plus grand champion de l'histoire. En dehors, c'était un pionnier qui a marché avec Martin Luther King et Muhammad Ali.

Pendant des décennies, Bill a subi les insultes et le vandalisme, mais ça ne l'a jamais empêché de s'exprimer sur ce qu'il estimait juste. J'ai tellement appris de sa manière de jouer au basket, de coacher et de vivre sa vie. Michelle et moi-même adressons tout notre amour à la famille de Bill et à tous ceux qui l'ont admiré".

Adam Silver

"Bill Russell était le plus grand champion de l'histoire des sports collectifs. Ses innombrables trophées avec Boston ne racontent que partiellement l'histoire de Bill et son immense impact sur notre ligue et notre société. Bill se battait pour bien plus que le sport : l'équité, le respect et l'inclusion, qu'il a inscrit dans l'ADN de notre ligue.

A l'apogée de sa carrière, Bill s'est dressé pour défendre vigoureusement les droits civiques et la justice sociale. Il a transmis cet héritage aux générations suivantes. Malgré les attaques, les menaces et une adversité inimaginable, Bill est resté fidèle à lui-même et à sa croyance dans le fait que tout le monde méritait d'être traité avec dignité. [...]

J'ai chéri mon amitié avec Bill et lui remettre la Médaille Présidentielle de la Liberté a été un honneur. Je disais souvent de lui qu'il était le Babe Ruth de la NBA tant il transcende les époques. Il était le gagnant ultime et un coéquipier parfait. Son influence sur la NBA se ressentira à jamais".

Bill Russell était le winner ultime, plus que MJ, Kareem ou LeBron