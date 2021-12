Blake Griffin explique pourquoi Kevin Durant est « démoralisant »

Blake Griffin a connu son lot d'affrontements avec Kevin Durant lorsqu'il portait le maillot des Los Angeles Clippers et que KD était la star du Thunder ou des Warriors. Porter le même maillot que l'ailier All-Star lui permet d'apprécier sa situation et de compatir avec les adversaires. Il ne sait que trop bien à quel point il est impossible de freiner le MVP 2014.

C'est ce qu'il a expliqué aux médias après la nouvelle victoire des Nets devant les Sixers jeudi, avec 34 points pour Kevin Durant.

"J'en ai déjà parlé pendant l'été et je le redis aujourd'hui. Je pense que Kevin Durant est le joueur de basket le moins perturbé par les défenseurs, possiblement de tous les temps. Les Sixers ont de bons défenseurs dans leurs rangs et toutes les équipes lui envoient leurs meilleurs défenseurs. Il saute et et leur shoote par-dessus comme s'il n'y avait personne en face de lui. C'est démoralisant".