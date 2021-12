Kevin Durant, Kuzma : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

L'ailier des Brooklyn Nets se trouve sur une autre planète ! Match après match, Kevin Durant confirme : il est, à l'instant t, le meilleur joueur du monde. Malgré les problèmes connus par sa franchise, avec des absences liées au Covid-19, la star enchaîne donc les performances XXL.

Ne ménageant pas ses efforts, il montre ainsi clairement la voie. Contre les Philadelphia Sixers (114-105), l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a encore été un leader parfait : 34 points, 11 rebonds et 8 passes décisives. Même dans son attitude, KD parvient à entraîner ses partenaires dans son sillage.

Avec des joueurs méconnus comme David Duke Jr, Kessler Edwards ou encore Day'ron Sharpe, les Nets viennent ainsi d'enchaîner 4 victoires consécutives. Le tout avec une rotation à 9 (même 8 parfois). La clé du succès ? Un Kevin Durant monstrueux !

Kevin Durant, l’incertain se transforme en héros de Nets décimés

Particulièrement intéressant en début de saison, Kyle Kuzma avait ainsi réussi à faire taire ses détracteurs. On commençait même à entendre que le jeune talent, probablement bridé aux Los Angeles Lakers par son rôle et les stars, allait exploser comme l'une des révélations de la saison.

Bon, comme les Wizards, l'intérieur a surtout explosé en plein vol. Battue par les Phoenix Suns (89-118), la franchise de DC affiche désormais un bilan à l'équilibre (15 victoires - 15 défaites). Mais elle se trouve sur la mauvaise pente : 4 défaites consécutives.

Sur cette mauvaise période, Kuzma retombe sérieusement dans ses travers. Ses statistiques cette nuit ? 4 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Son différentiel ? Un catastrophique -33 ! Irrégulier, imprécis et peu investi, on le croirait presque de retour sous les couleurs des Lakers...

The Wizards are 4-10 since this outfit.

They have lost 7 straight games to teams not named the Pistons.

If they keep losing, we’ll make more Wizards players wear the outfit. pic.twitter.com/kRZS61Zzzj

— StatMuse (@statmuse) December 17, 2021