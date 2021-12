Kevin Durant, l’incertain se transforme en héros de Nets décimés

Avant le match contre les Toronto Raptors, Kevin Durant était présenté comme incertain. En raison de douleurs à la cheville, l'ailier des Brooklyn Nets avait de grandes chances de se reposer. Mais le destin en a décidément autrement. Enfin plutôt le protocole Covid de la NBA.

En effet, avant cette rencontre, Brooklyn a connu une véritable hécatombe : Paul Millsap lundi, puis LaMarcus Aldridge, James Johnson, DeAndre' Bembry et Jevon Carter mardi, et enfin Bruce Bowen et James Harden peu avant le début de la partie.

C'est simple, si KD avait été forfait, les Nets n'auraient pas eu les 8 joueurs nécessaires pour jouer cette rencontre. Mais la superstar de 33 ans ne pouvait pas laisser tomber ses coéquipiers.

Kevin Durant a forcé pour jouer

Face à cette situation, Durant a choisi d'assumer ses responsabilités de leader. Pour soutenir les joueurs encore "valides", il a décidé de forcer la décision du staff médical des Nets afin de se présenter sur les parquets contre les Raptors.

Initialement incertain, KD a ainsi joué 48 minutes ! Et au terme d'une prolongation, il a été le grand artisan du succès des siens avec un triple-double : 34 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Une copie XXL pour mener les Nets à la victoire (131-129).

"Nous avons dû en débattre. Nous avons dû discuter de la situation de Kevin. Il est évident que nous parlons de notre franchise player, nous ne voulons pas prendre de risque. Nous sommes donc probablement plus prudents que lui. Mais il voulait vraiment jouer, et donc c'était comme ça", a résumé Steve Nash face à la presse.

Avec un Patty Mills (30 points) également décisif, KD a donc porté des Nets décimés. Avec des jeunes encore méconnus comme David Duke Jr ou Kessler Edwards, Brooklyn a rendu une copie très courageuse. Une véritable fierté pour l'ancien de l'Oklahoma City Thunder.

"Je ne peux même pas expliquer ce que je ressens. Nous sommes en décembre, nous avons perdu 7 joueurs et nous aurions pu facilement perdre ce match. Mais nous avons vu une opportunité de grandir et de nous améliorer. Surtout les jeunes qui n'ont pas joué beaucoup de matches en NBA, surtout contre une organisation comme Toronto, c'était un test incroyable pour nous. Je suis tellement fier de faire partie de ce groupe et de jouer avec ces jeunes gars... C'était incroyable d'être sur le terrain", a savouré Kevin Durant.

Kevin Durant peut battre un record co-détenu par Steph et… Shaq

Des minutes qui explosent...

Meilleure équipe de la Conférence Est (20 victoires - 8 défaites), Brooklyn peut se reposer sur un KD admirable depuis le début de la saison. Malgré l'absence de Kyrie Irving, toujours écarté, et l'irrégularité d'Harden, le leader des Nets affiche une cadence absolument incroyable.

Avec Stephen Curry, il s'impose clairement comme l'un des prétendants très sérieux pour le titre de MVP. Et surtout, il ne ménage pas ses efforts. Outre ses 48 minutes la nuit dernière, KD affiche 36,9 minutes de moyenne.

Il s'agit de son plus haut total depuis la saison 2013-2014 (celle où il a été MVP). Une situation qui suscite quelques craintes après son année blanche en 2019-2020. Mais de son côté, il reste totalement serein.

"J'essaie juste de faire ce qui est nécessaire, mec. Je veux dire, je veux être sur le terrain. Je veux jouer. Je veux gagner. Donc ça commence là. Donc, tout ce que je dois faire pour accomplir ces trois choses, je vais le faire", a assuré KD.

Et avec un tel leader, les Nets, peu importe les situations, semblent prêts à assumer leurs ambitions ! Pour les amoureux du basket, il s'agit en plus d'un véritable régal de le voir actuellement en action. Le meilleur joueur à l'instant T ?

Kevin Durant, Steve Kerr hallucine de son retour au plus haut niveau