Kevin Durant, Steve Kerr hallucine de son retour au plus haut niveau

A voir Kevin Durant en action, il est impossible de dire qu'il a connu l'une des blessures les plus dévastatrices pour un joueur de basket. Victime d'une rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019, l'ailier des Brooklyn Nets a retrouvé les parquets plus d'un an plus tard, en décembre 2020.

Et depuis, le joueur de 33 ans enchaîne les grosses performances. Toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde (le meilleur pour beaucoup), KD a réussi à retrouver un excellent niveau après cette sérieuse blessure.

Un accomplissement remarquable pour son ancien entraîneur chez les Golden State Warriors Steve Kerr.

"Meilleur maintenant que lors de son passage aux Warriors ? Il était déjà très bon à l'époque, donc il ne me semble pas différent. Et ce, après une blessure au talon d'Achille qui l'a tenu à l'écart pendant un an et demi. Cela veut donc dire quelque chose. Mais je ne pense pas que vous puissiez dire qu'il a eu une blessure, étant donné ses capacités, sa vitesse, son explosion", a halluciné Steve Kerr face aux médias.

Revenir à ce niveau après une telle blessure représente un véritable exploit. D'autant plus en conservant des qualités athlétiques assez incroyables. Avec l'envie de rattraper le temps perdu, Kevin Durant risque encore de faire de gros dégâts...

