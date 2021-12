Kevin Durant peut battre un record co-détenu par Steph et… Shaq

Lorsque Kevin Durant a fêté son quatrième titre de meilleur scoreur NBA en 2014, on se disait que le garçon avait de vraies chances d'aller chercher le record de Michael Jordan. "MJ" a fini 10 fois meilleur marqueur de la ligue et il semble acquis que ce ne sera pas le cas pour KD. Son aventure avec Golden State, où il a logiquement partagé la responsabilité du scoring avec Stephen Curry, et sa blessure, l'en ont empêché. Néanmoins, l'ailier des Brooklyn Nets peut toujours s'offrir un record au scoring assez parlant et qui témoignerait de sa longévité et de son excellence.

Si Kevin Durant termine meilleur scoreur de la ligue cette saison - ce qui est très possible vu le rythme auquel il carbure (28.6 points par match) - il battra une marque pour le moment co-détenue par Stephen Curry et Shaquille O'Neal. Celle du plus grand écart entre deux titres de champion du scoring en NBA.

Steph (2016 et 2021) et Shaq (1995 et 2000) ont tous les deux mis cinq ans avant de devancer à nouveau leurs rivaux. KD peut réussir ce tour de force 7 ans après, s'il prend le dessus sur... Stephen Curry. Pour le moment, ce dernier est deuxième avec 27.7 points de moyenne. Attention à ce que Giannis Antetokounmpo, en pleine bourre en ce moment et revenu troisième à 27.6 points de moyenne, ne vienne pas mettre tout le monde d'accord. Le "Greek Freak" n'a aucun titre de meilleur scoreur à son actif et aller en chercher un pourrait le démanger...

