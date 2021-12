Stephen Curry rentre un tir fou… depuis les tribunes

Les Golden State Warriors ont été surpris à domicile par les San Antonio Spurs samedi. Stephen Curry a passé une soirée difficile au niveau de l'adresse. Malgré ses 27 points, le meneur californien a shooté à 7/28, avec un vilain 5/17 à 3 points. Pourtant, avec ce qu'il avait montré durant sa routine d'avant-match, toujours agrémentée de quelques facéties, on pouvait penser que Curry allait sortir le grand jeu.

Le "Baby-Faced Assassin" a ainsi rentré un tir complètement insensé depuis les tribunes du Chase Center, avant de célébrer avec style. Enfin, à peu près...

What planet is this dude from?pic.twitter.com/F0wMTBsCPn — Chris Palmer (@ChrisPalmerNBA) December 5, 2021

Malheureusement, ce shoot aura été l'un des rares bons de la soirée de Stephen Curry. Ses 5 paniers primés l'ont tout de même rapproché un peu plus du record de Ray Allen, dont on avait essayé de deviner à quelle date et contre quel adversaire il tomberait.

