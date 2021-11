Save the date : Stephen Curry va dépasser Ray Allen… mais quand ?

Stephen Curry n'est plus qu'à 37 paniers à 3 points de devenir le shooteur le plus prolifique de l'histoire de la NBA en saison régulière. Essayons de deviner quel jour aura lieu cet évènement.

Stephen Curry a livré un nouveau récital dimanche contre les Clippers. Même hors de lui après une décision arbitrale déplaisante, le double MVP a su transformer sa colère en redoutable efficacité, particulièrement à trois points. Le meneur des Golden State Warriors a shooté à 7/13, pour se rapprocher un peu plus du record de paniers extérieurs en saison régulière détenu par Ray Allen.

Il y a bien longtemps que l'on sait qu'à moins d'un accident, Stephen Curry va dépasser et exploser le record de "Jesus". Mais avec les événements des dernières années, on avait peut-être un peu perdu le fil et le décompte. Sachez-le, c'est pour très bientôt. Il y a 15 jours, Curry avait dépassé Allen au nombre de paniers à 3 points playoffs inclus. Avant la fin de l'année, il devrait s'offrir celui de saison régulière.

Contre Los Angeles, le "Baby-Faced Assassin" a rentré son 2 937e tir primé et se trouve désormais à 36 longueurs de Ray Allen. Au rythme auquel il carbure depuis le début de la saison, on peut donc tenter de deviner autour de quelle date Stephen Curry entrera un peu plus dans la légende.

Il reste 15 matches au menu des Warriors avant la fin de l'année 2021. Depuis la reprise, le meilleur shooteur de tous les temps marque en moyenne 5.5 paniers à 3 points par match. Une date et un lieu sautent particulièrement aux yeux lorsque l'on se penche sur le calendrier des Californiens : le 15 décembre, soit dans 8 matches, Golden State se rend au Madison Square Garden pour y affronter les New York Knicks.

Quoi de mieux que la Mecque de la NBA, là où Curry a déjà brillé à maintes reprises, pour entériner un record mythique comme celui-là ? S'il manque de patience, ce qui est tout à fait possible vu sa cadence actuelle (il est au-dessus des 6 paniers à 3 points par match sur les 6 derniers matches), Stephen Curry peut parfaitement s'offrir le record un peu plus tôt, à Philadelphie le 12 décembre, ou Indianapolis le 14.

Pour accomplir cet exploit à domicile, ce sera en revanche plus compliqué, puisque les Warriors sont en road trip entre le 12 et le 19 décembre, il faudra un petit miracle et réaliser la chose d'ici cinq matches, avec un dernier match au Chase Center le 9 décembre face à Portland. Cela voudra dire que Curry a inscrit plus de 7 paniers à 3 points en moyenne d'ici là. Avec un autre joueur, on aurait peut-être affirmé que c'était impossible. Mais là, qui sait ?

Les 10 prochains matches des Warriors

@Phoenix, vs Phoenix, vs San Antonio, vs Orlando, vs Portland, @Philadelphie, @Indiana, @New York, @Boston, @Toronto

