Stephen Curry pète un plomb sur les arbitres et ne passe pas loin de l’expulsion

On ne se souvient pas avoir déjà vu Stephen Curry autant en colère. Le meneur des Golden State Warriors s’est laissé emporter dans un élan de rage après une faute non sifflée de Terrance Mann. Très remonté, il voulait absolument que l’arbitre soit au courant de son mécontentement. Et il a évidemment écopé d’une faute technique pour son coup de gueule.

Steph absolutely SNAPPED on the ref 😡 pic.twitter.com/NHHyZ4wPuX — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 28, 2021

« J’ai eu le sentiment que c’était une faute et j’ai laissé mes émotions prendre le dessus. Ça m’a révolté, moi et notre équipe. Il faut savoir mettre transformer cette énergie pour gagner. Et j’ai le sentiment que c’est quelque chose que l’on sait faire », confie Curry.

Effectivement, tout a changé pour les Warriors après ça. Ils étaient déjà devant mais ils ont tué le match dans les minutes qui ont suivies. Avec un 21-7 pour prendre 23 longueurs d’avance. Stephen Curry a marqué 11 de ses 33 points durant cette période, dont 3 paniers primés. En se permettant même de se moquer des arbitres. Il a de la chance de ne pas avoir pris une deuxième faute technique au final.

Steph threw up his own T 😂 pic.twitter.com/xLVFBwEjNO — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 28, 2021

« On pouvait voir le déluge arriver. J’ai dit à Jordan Poole que Steph allait commencer à enchaîner. C’était beau à voir », raconte Draymond Green.

Voilà désormais les Warriors lancés sur 8 succès de suite avec un bilan de 18 victoires en 20 matches avant d’affronter les Phoenix Suns pour un choc au sommet mardi soir.

