Le Magic d'Orlando a réalisé le premier gros coup de l'intersaison en faisant venir Desmond Bane de Memphis en échange de Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony et quatre premiers tours de draft.

À première vue, même si certains estiment que la contrepartie est trop élevée, le fit semble parfait pour le Magic. En effet, Orlando manquait jusque-là d'un attaquant efficace, capable de se créer son propre shoot mais aussi létal à trois points, et c'est exactement ce qu'a récupéré le Magic avec Desmond Bane. De plus, Bane a l'avantage de ne pas être un joueur à compromis car c'est aussi un solide défenseur contrairement à d'autres cibles évoquées dans les rumeurs comme Trae Young ou Anfernee Simons. Mais Desmond Bane peut-il résoudre à lui seul le problème de shooting, et par conséquent de spacing du Magic ? La réponse est non.

Un fit pas si parfait

Même avec l'arrivée de Desmond Bane, le gros problème du Magic reste la maladresse à trois points des quatre autres joueurs qui composeraient le cinq de départ hypothétique du Magic: Jalen Suggs, Wendell Carter Jr, Paolo Banchero et Franz Wagner. Si les deux premiers ont déjà effectué une saison à plus de 37% de réussite derrière l'arc, ce n'est pas le cas des deux derniers. Notamment Franz Wagner qui a tourné à moins de 30% d'adresse à trois points avec plus de 5 tentatives par match lors des deux dernières saisons.

Admettons que Desmond Bane soit le porteur de balle principal ou secondaire du Magic, le fait d'avoir Franz Wagner et Paolo Banchero off ball ne permettrait pas d'optimiser le spacing du Magic. Pire, il pourrait même être handicapant pour l'efficacité de Bane, qui verrait des défenses ultra compactes près du cercle. Si au contraire, Desmond Bane était placé dans ce rôle d'attaquant off ball, ce serait évidemment plus intéressant pour le Magic mais ce serait également sous-exploiter les capacités de création de Bane, et son contrat à quasiment 37 millions de dollars la saison prochaine (ce qui fait cher pour grossièrement attendre dans un corner ou une aile).

L'autre gros problème, c'est que Franz Wagner touchera dès la saison prochaine le premier volet de son énorme contrat (38,6 millions de dollars) et qu'il sera vraisemblablement la troisième option offensive du Magic avec les défauts que son profil comporte (non shooteur + sous-exploitation de sa capacité de création dans ce rôle). Si vous avez un minimum de jugeote, vous voyez déjà où je veux en venir...

Le Magic doit proposer Franz Wagner contre Kevin Durant

À l'heure où les Phoenix Suns galèrent à trouver un point de chute convainquant pour Kevin Durant, avec une contrepartie intéressante pour eux, le Magic peut frapper à leur porte avec une offre très séduisante: un package Franz Wagner et Jonathan Isaac contre KD. Si cette proposition peut choquer, surtout du côté des fans du Magic, elle serait vraiment intéressante pour les deux parties. Du côté des Suns, la franchise récupérerait un joueur de bientôt 24 ans, déjà champion du monde et border All Star NBA, avec un potentiel encore énorme + un défenseur, certes fragile mais qui a montré qu’il pouvait être très impactant sur des courtes minutes, en échange d'une superstar en fin de carrière, qui a envie de jouer une dernière fois le titre dans une autre équipe.

Du côté du Magic, l'effectif serait renforcé d'un scoreur d'élite qui a encore tourné à 43% à trois points la saison dernière, avec 6 tentatives par match. On parle évidemment d'un joueur de 37 ans avec un contrat énorme de 54 millions de dollars et qui sera Free Agent la saison suivante mais, qui comblerait parfaitement les manques du Magic encore bien existants avec l'arrivée de Bane. Concernant les craintes des fans du Magic, il y a l'aspect blessure mais sur les deux dernières saisons, KD a joué plus de matchs que Franz Wagner (137 contre 132). Il y a aussi des interrogations concernant le moyen terme. En échangeant le contrat long du jeune Franz Wagner (+ les 15 millions du contrat d’Isaac pour que le deal fonctionne) contre le contrat d'une saison du bientôt retraité Kevin Durant, le Magic serait-il en train d’hypothéquer son avenir ? Sans doute pas.

Il faut garder en tête que Paolo Banchero signera prochainement son extension de contrat, qui sera un contrat max d’une valeur de plus de 40 millions de dollars par saison (voire plus de 50 millions assez rapidement). Or, il est inconcevable pour le Magic d'avoir trois joueurs à plus de 40 millions de dollars en 2027/2028, surtout que Jalen Suggs touchera 30 millions de dollars, Wendell Carter Jr. quasiment 20 millions de dollars et Jonathan Isaac aussi 15 millions de dollars cette saison-là. Le Magic a donc tout intérêt à miser gros la saison prochaine, compte tenu de la blessure de Jayson Tatum et du fait que la Conférence Est sera particulièrement ouverte, tout en pensant à amortir les frais à plus long terme.

Quoi qu'il arrive, le Magic sera forcément amené tôt ou tard à faire un choix et à se séparer d'un membre de son Young Core (à moins que le proprio soit ok pour payer des grosses taxes sur le long terme) donc autant le faire maintenant. Ce sera peut-être la seule occasion qu'aura le Magic d'avoir un joueur de la trempe de KD dans les années à venir et peut-être aussi sa meilleure chance de titre ? Avec Kevin Durant, le Magic deviendrait automatiquement un candidat crédible pour le titre. Ce qui ne serait pas le cas avec Franz Wagner. Donc pourquoi attendre ? Est-ce que ça vaut encore le coup d'attendre de voir si Franz Wagner peut shooter à 40% de moyenne à trois points (ce que le Magic a fait durant les deux dernières saisons) ? D’ailleurs, en étant la troisième option du Magic, Franz Wagner pourrait-il vraiment atteindre le potentiel qu'on lui prétend ?

Mon avis, c'est que le Magic doit faire ce move. Il doit faire ce pari qui n'est pas si risqué car le duo Desmond Bane/Paolo Banchero suffira à rendre le Magic compétitif quand Kevin Durant prendra sa retraite ou s'il décide de partir après une saison. Quoi qu’il arrive, les départs de Franz Wagner et Jonathan Isaac allégeront la masse salariale de l’équipe à plus long terme et le Magic pourra investir sur des pièces manquantes plus rentables. Nous verrons bientôt si Jeff Weltmann a bien plus d'un tour dans son sac...