Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Warriors @ Knicks : 105-96

Raptors @ Nets : 129-131, après prolongation

Suns @ Blazers : 111-107, après prolongation

Stephen Curry, le trois-points historique qui fait tomber le record de Ray Allen

- Comme prévu, c'est fait. Et comme prévu, il y a eu des frissons et de l'émotion. Stephen Curry a effacé des tablettes le record de Ray Allen du nombre de paniers à 3 points marqué en saison régulière en NBA. Dans un Madison Square Garden acquis à sa cause et prêt à s'enflammer, Curry a rapidement rentré les deux tirs qui lui manquaient pour cimenter un peu plus sa place dans l'histoire du basket.

Sous les yeux de "Jesus", mais aussi de Reggie Miller, de sa famille et d'un parterre de célébrités, le meneur des Golden State Warriors a marqué le 2 974e panier à 3 points de sa carrière alors qu'il restait plus de 7 minutes à jouer dans le 1er quart-temps. La scène et le temps mort qui ont suivi valent le détour.

Pour le match en lui-même, les Knicks ont tenu une mi-temps avant de plier devant Stephen Curry (22 pts) et sa bande. Malheureusement, la confiance n'est pas encore revenue du côté d'Evan Fournier (2 points en 29 minutes) et c'est Julius Randle (31 pts) qui a surnagé côté new yorkais.

KD et Mills sauvent des Nets décimés

- Les Brooklyn Nets ont eu la désagréable sensation de voir tous leurs joueurs tomber comme des mouches quelques heures avant le coup d'envoi du match à Toronto. James Harden et six autres joueurs ont ainsi été placés à l'isolement et en protocole Covid, laissant planer le doute sur la tenue la rencontre. Steve Nash s'est transformé en McGyver pour finalement aligner Kevin Durant, incertain à la base, avec 7 autres joueurs sur la feuille.

Il n'en fallait pas plus à KD pour rappeler quel monstre il est. Avec des joueurs inconnus du grand public comme David Duke Jr ou l'intéressant Kessler Edwards (17 pts, 10 rbds) pour épauler Patty Mills (30 pts), Nic Claxton (16 pts, 7 rbds) et Blake Griffin (13 pts, 6 pds), les Nets ont réussi à l'emporter en prolongation avec un Kevin Durant tranchant.

Ce dernier est venu poser un triple-double (34 points, 13 rebonds, 11 passes) en jouant 48 minutes là où il devait être laissé au repos... Cela dit, sans le panier à 3 points de Patty Mills pour emmener tout le monde en prolongation, il n'y aurait sans doute pas eu de 14e TD en carrière pour KD, ni de troisième succès de rang pour Brooklyn.

Kevin Durant & Patty Mills each drop 30+ in the @BrooklynNets overtime win!@KDTrey5: 34 PTS, 13 REB, 11 AST@Patty_Mills: 30 PTS (16 in 4Q), 7 3PM pic.twitter.com/EtAAweron3 — NBA (@NBA) December 15, 2021

Les Raptors ont un peu trop compté sur le trio Fred VanVleet, Gary Trent, Pascal Siakam, auteur de 81 des 129 points de l'équipe.

CP3 clutch, Ayton fait un bon retour

- Dans le dernier match de la nuit, les Suns ont aussi eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Blazers à Portland. Chris Paul a encore été grand en marquant le shoot de l'égalisation pour aller en prolongation, puis en compilant 24 points et 14 passes. Le retour de Deandre Ayton (28 pts, 13 rbds), absent pour des raisons de santé non liées au Covid depuis plusieurs jours, a fait beaucoup de bien à Phoenix.

Season-high scoring nights and double-doubles for @CP3 and @DeandreAyton lift the @Suns in overtime! Paul: 24 PTS, 14 AST

Ayton: 28 PTS, 13 REB pic.twitter.com/1xlZZY2qQw — NBA (@NBA) December 15, 2021

Il y a eu du mieux côté Portland en ces temps si troublés où la compétence de Chauncey Billups est déjà remise en cause, mais Damian Lillard (31 pts, 10 pds) n'a pu empêcher son équipe de perdre pour la 6e fois consécutive...