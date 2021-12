Kyrie Irving bientôt de retour ? Les Nets calment la rumeur

Kyrie Irving va-t-il bientôt retrouver les parquets ? Depuis plusieurs jours, une rumeur se fait de plus en plus persistante concernant le come-back du meneur des Brooklyn Nets. De son côté, le natif de Melbourne a même enflammé les réseaux sociaux avec une vidéo, qui semble "teaser" un retour.

Forcément, l'entraîneur des Nets Steve Nash n'a pas échappé aux questions à ce sujet. En marge de la victoire face aux Toronto Raptors (131-129), le coach de Brooklyn a calmé le jeu au sujet d'Irving.

Sans recevoir le vaccin, Kyrie Irving semble toujours aussi loin d'un retour. Surtout qu'avec l'évolution de la situation sanitaire, la législation risque de se durcir dans certains états des Etats-Unis... Une situation toujours bloquée avec deux grands perdants, Brooklyn et le joueur.

Kyrie Irving posted a video of himself putting on basketball sneakers one day after reports that he may return to the court this season 👀 @brkicks pic.twitter.com/TK8d6idJPJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2021