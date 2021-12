Kyrie Irving bientôt de retour avec les Nets ? L’optimisme est de mise

On avait plus ou moins accepté l'idée que Kyrie Irving ne jouerait pas cette saison en NBA. Il y a quelques jours encore, Shams Charania de The Athletic expliquait qu'à moins d'un trade, le meneur des Nets ne rejouerait sans doute pas cette saison. On ne sait pas exactement ce qui se trame autour de Kyrie, mais la donne semble avoir changé.

Toujours selon Charania, l'optimisme est à nouveau de mise concernant un comeback de Kyrie Irving avec Brooklyn. Le journaliste explique que les modalités du retour ne sont pas encore très claires, mais le staff et les joueurs des Nets oeuvrent a priori dans ce sens, sans qu'un trade ne soit à l'ordre du jour.

Il se peut donc que Kyrie soit à nouveau autorisé à participer aux matches à l'extérieur, lui dont le statut vaccinal ne lui permet pas de participer aux rencontres à New York. Kyrie Irving et Kevin Durant sont apparemment en contact très fréquent et analysent ensemble les matches et la manière dont chacun envisage la réintégration du All-Star dans le roster.

La législation n'ayant pas changé dans l'état de New York, les scénarios sont limités. Soit Kyrie a accepté de se faire prochainement vacciner, soit l'équipe a décidé d'accepter sa requête de disputer les matches hors du Barclays Center. Dans les deux cas, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle.

La semaine passée, il se murmurait que la possible mise en circulation pour 2022 d'un vaccin dit vegan, pourrait convaincre Kyrie Irving de passer à l'acte...

Kyrie Irving convaincu par un futur vaccin vegan ?