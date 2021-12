Kyrie Irving convaincu par un futur vaccin vegan ?

On est dans de l'hypothétique. Du très hypothétique, même. Mais puisque l'on ne connaît pas officiellement la raison pour laquelle Kyrie Irving refuse de se faire vacciner contre le Covid-19, il est logique que l'on envisage à peu près tout. Ainsi, le New York Post s'est demandé si la nouvelle de la probable future arrivée d'un vaccin "vegan" (donc non testé sur des animaux et à base de plantes) pouvait faire changer d'avis le meneur des Brooklyn Nets.

Le média de Gotham, qui a interrogé des membres de l'entourage du joueur, pense que c'est le cas. Kyrie Irving est vegan depuis quelques années et, bien qu'il ne soit pas entré dans le détail de son refus du vaccin, la clé pourrait se trouver là. On est cela dit encore loin de cette possibilité.

Simplement, des vaccins à base de plante, notamment celui développé par un laboratoire canadien et qui en est aux essais cliniques, vont voir le jour en 2022. Le vaccin en question pourrait être autorisé au Japon à partir de mars 2022. Pour qu'il en soit de même aux Etats-Unis, il faudra attendre encore quelques mois supplémentaires. Ce qui ne laisse pas espérer un retour de Kyrie Irving avant la saison prochaine a priori.

Kyrie Irving « ne jouera pas à moins d'être transféré »

Mais au moins, l'espoir semble permis pour ses fans et pour ceux des Nets... Pour Steve Nash, aussi, d'ailleurs.

"Je n'ai pas parlé avec Kyrie de cette possibilité d'un vaccin à base de plantes. Mais si on a la chance de pouvoir le récupérer grâce à ça, on sera fous de joie, mais on ne peut pas compter là-dessus. On en peut pas se permettre de l'attendre. On doit travailler, s'améliorer et faire en sorte que le groupe soit aussi génial que depuis le début de la saison", a expliqué Steve Nash le weekend dernier.

Pour rappel, les Nets n'ont pas autorisé Kyrie Irving à ne participer qu'aux matches à l'extérieur, alors que les matches à domicile ne sont accessibles qu'aux joueurs pleinement vaccinés à New York City, comme à San Francisco pour les Golden State Warriors.