Kyrie Irving « ne jouera pas à moins d’être transféré »

Shams Charania est formel. Kyrie Irving n'est pas sur le point d'accepter la vaccination et on ne le verra pas jouer à moins d'un trade.

Shams Charania a donné quelques nouvelles de Kyrie Irving et de sa situation jeudi, lors de son passage dans le Pat McAfee Show. Au vu des dernières publications du meneur des Brooklyn Nets, on se doutait bien que les choses n'étaient pas près de changer, alors que la deadline des trades est dans deux mois. L'insider de The Athletic a confirmé que rien de neuf n'était à l'horizon.

Kyrie Irving n'est pas du tout sur le point de se faire vacciner contre le Covid-19, le nouveau maire de New York, Eric Adams, n'a pas prévu de modifier la politique sanitaire en ville, ni de faire la moindre exception. Les Nets, de leur côté, sont toujours ouverts à l'idée d'un trade, comme le confirme Charania.

Cela ne concerne évidemment pas l'autre équipe de New York, les Knicks, ni les Golden State Warriors, puisque San Francisco a aussi un protocole sanitaire strict pour les locaux lors des manifestations publiques.

"Kyrie Irving ne se fera pas vacciner. Au final, il ne jouera pas au basket à moins d'être transféré. Ou alors il faudrait que les Nets lui disent qu'ils sont d'accord pour qu'ils jouent les matches à l'extérieur avec eux, mais cela voudrait dire qu'ils ont changé leur position. Il n'y a pas d'issue en vue. Je l'avais déjà dit en octobre, mais les Nets sont à l'écoute si d'autres équipes veulent leur faire des offres. Pour le moment, c'est comme pour Ben Simmons à Philadelphie, il n'y a pas eu beaucoup d'offres et il faudra voir si cela changera d'ici la deadline des trades", a indiqué Charania.

Sans Kyrie Irving, les Brooklyn Nets occupent la première place de la Conférence Est pour le moment. Il n'y a donc pas vraiment de raison pour eux de changer leur approche dans ce dossier, même s'il semble évident qu'une campagne de playoffs avec Kyrie donnerait de meilleures chances à Steve Nash et à son groupe.

