Voilà quelques mois que Stephen A. Smith n'avait pas piqué une bonne grosse colère théâtrale sur le plateau de First Take sur ESPN. Le journaliste le plus célèbre du paysage télévisuel du basket américain n'a pas du tout digéré ce qu'il a vu lors du match entre les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors mardi. Qu'il s'agisse des fans, acquis à la cause des Warriors, ou de la performance des joueurs, Stephen A. Smith a été choqué.

Et la cible principale de Stephen A. après cette défaite n'a même pas foulé le parquet... Kyrie Irving, dans l'incapacité de jouer tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covod, en a pris pour son grade, en même temps que le Barclays Center, "une salle morte, sans histoire, culture ou ferveur".

"Kevin Durant, je suis triste pour toi frérot. Tu es tout seul, sans aide. Et plus important, tu as pris la mauvaise décision en allant à Brooklyn plutôt qu'à New York. [...] James Harden, tu es une superstar, mais tu ne ressembles pas à une superstar à l'heure qu'il est. Tu dois te reprendre. KD, tu as pris la mauvaise décision parce que tu as fait confiance à Kyrie Irving. Kyrie t'a trahi ! Purement et simplement ! Pendant que vous vous faisiez botter le cul par les Warriors hier, les fans acclamaient Stephen Curry à Brooklyn... Le Barclays Center a chanté des MVP, MVP ! et ce n'était pas pour toi, le joueur qui tourne à 29 points de moyenne.

Kyrie est un showman, avec le talent d'une superstar, mais il vous a lâché et on ne peut pas lui faire confiance. A dire vrai, j'espère que Kyrie Irving sera coupé. C'est une honte de voir cette équipe comme hier. Depuis le début de la saison, chaque équipe un tant soit peu décente vous bat avec au moins 10 points d'écart parce que KD est tout seul".

"Kevin Durant, I'm sad for you bro. ... You have no help. And more importantly than anything else, you made the wrong decision by going to Brooklyn. ... KYRIE IRVING BETRAYED YOU!"@stephenasmith LOST IT 😳😳 pic.twitter.com/gjw5tAZVcO — First Take (@FirstTake) November 17, 2021

Les Brooklyn Nets sont pour le moment 2e de la Conférence Est avec 11 victoires et 5 défaites. Le démarrage n'a pas été parfait, mais Kevin Durant est dans la course au titre de MVP et tout n'est pas à jeter.