Les Indiana Pacers ne sont pas satisfaits de leur début de saison et ça devrait se manifester par un gros lifting d'avant-deadline ! Selon Shams Charania de The Athletic, la franchise du Midwest va activer le bouton nucléaire dans les prochaines semaines afin de reconstruire le roster coaché par Rick Carlisle. Les noms sont ronflants, puisque selon le journaliste, Caris LeVert a de grandes chances de bouger, en compagnie de l'un des deux membres de la raquette, à savoir Domantas Sabonis ou Myles Turner.

On imagine qu'avec un tel package, les Pacers peuvent aller chercher un gros morceau comme Ben Simmons, ou se mettre en mode collection de picks pour rebâtir à leur goût dans les prochaines années. Le nom de Malcolm Brogdon, autre gros atout du roster, n'a pas été évoqué et seuls les trois gros poissons cités plus haut sont pour le moment concernés.

On attend avec impatience ce qui va découler de cette information.

Pour le moment, les Pacers sont 13e de la Conférence Est avec 10 victoires pour 16 défaites.

